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05.11.2020 - 23:57 | | AA

Son dakika... Türkiye'den İsrail'e 'Filistin' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine tepki göstererek, İsrail'in "saldırgan ve hukuk tanımaz politikası"nı bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Son dakika... Türkiye'den İsrail'e 'Filistin' tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetlerine ilişkin, "İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70'i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs'ün merkezinde Filistinlilere ait 200 iş yerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Bu eylemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sürdüğü bir ortamda yapılmasının, durumun vahametini daha da artırdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in, Batı Şeria'da yılbaşından bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıktığı, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebep olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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