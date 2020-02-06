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HaberlerSiyaset Haberleri Sözcü Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır
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06.02.2020 - 01:18 | | AA

Sözcü Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlenmesine ilişkin, "Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir." ifadesini kullandı.

Sözcü Kalın'dan AP'ye tepki: Utanç verici bir skandaldır

Kalın, yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen konferansta alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye hakaretler savrulmasına göz yumulmasının utanç verici bir skandal olduğunu belirtti.

Kalın, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK'ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Düzenlenen konferansa kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşlarının katılması, Avrupa'nın ortasında terörizmin meşrulaştırılması ve özendirilmesidir. Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuştur. Aklıselim sahibi herkesi bu skandala imza atan kişileri en şiddetli şekilde kınamaya davet ediyoruz."

Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
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