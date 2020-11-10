10.11.2020 - 14:14 | | DHA
TBMM'de Atatürk, anıldı!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'inci ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi
TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın başkanlığında düzenlenen törene TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri ve çalışanlar katıldı.
TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.