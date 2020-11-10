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10.11.2020 - 14:14 | | DHA

TBMM'de Atatürk, anıldı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'inci ölüm yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi

TBMM'de Atatürk, anıldı!

TBMM Başkanvekili Haydar Akar'ın başkanlığında düzenlenen törene TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

TBMM Başkanvekili Akar'ın, Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

 

 

Vuhan Üniversitesi'ndeki kantininde kızdıran görüntüSalgının başladığı Çin'in Vuhan kentinde bir üniversiteye ait kantinde personelin tencereye ayağını sokarak içindeki sebzeleri yıkarken görüntülendi. Sosyal medyadan tepki yağan olayda kantin çalışanın işine son verildi.
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