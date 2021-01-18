TMSF, 15 Temmuz kararlarını bekliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kurum bünyesindeki Koza Altın’ı Varlık Fonu’na devredebileceklerini, talibi olursa da satabileceklerini belirtti. Bir grup basın mensubuyla bir araya gelen Gülal, 68 milyar lira büyüklüğe ulaşan bir rezervleri bulunduğunu belirterek “Sigortalı mevduat toplamı 862 milyar lira seviyesinde. Dünyadaki en yüksek rasyolardan birine sahibiz. Biz bu süreçte rezervimizi büyüteceğimiz kadar büyüteceğiz. Birkaç yıl sonra 100 milyar liralık rezerv büyüklüğüne ulaşacağız. Toplam tahsilatımız 23.3 milyar lira seviyesine ulaştı. Bundan sonra artık iyimser tahminle 350 milyon dolar daha tahsilat yapabiliriz diye öngörüyoruz” dedi.

Kesinleşen karar yok

Gülal, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı tespit edilen ve TMSF kayyumuna alınan 797 şirket olduğunu belirterek, bu şirketlerin yüzde 64 büyüdüğüne ve öz kaynak büyümesinin yüzde 60 seviyesine geldiğine işaret etti. Gülal, “Dün Özel Harekat binasını bombalayan yapı ile biz artık emniyetimize araç alır hale geldik” diye konuştu. 15 Temmuz’dan bu yana şirketlerle ilgili halen kesinleşen karar olmadığını vurgulayan Gülal, “Yargıtay aşamasında olanlar var, istinaf aşamasında olanlar var. Birtakım sebeplerden dolayı hiç davası açılmayanlar var. En hızlı şekilde bu kararların çıkmasını ümit ediyorum. Kararlar kesinleşince bu şirketler devlete geçecek” dedi.

Koza Altın’ı devir

Gülal, Koza şirketinde müsadere kararının istinaf aşamasında olduğunu belirterek şunları söyledi: “Koza Altın, altın üretiyor, eğer hukuki süreçleri kesinleşirse bunu Türkiye Varlık Fonu’na devredebiliriz, bu bir opsiyon. Varlık Fonu, Türk Madencilik AŞ diye bir firma kurdu. Varlık Fonu’nun elindeki şirketlere baktığımızda oraya mobilyayı koyamazsın ama Koza altın üretiyor ve stratejik de bir firma. Koza Altın ülkede üretilen altının üçte birini üretiyordu. Bu bir ihtimal ama geldi birisi, yerli ya da yabancı ‘talibiz’ derse satışı da mümkün olabilir. Bütün bu işlemlerin olması için hukuki süreçlerin tamamlanması lazım ve halihazırda tamamlanmış dosyamız yok.”

Fi Yapı’nın adası satılacak

Fi Yapı’nın ise “çözümsüz” olduğunu belirten Gülal, “Şirketin kasası boş” dedi. Gülal, “Fi Yapı’nın Dikili’de bir adası var. Adanın satışıyla mağduriyetlerin bir kısmını gideririz diye düşünüyoruz. Adanın değeri 50 milyon euro. Bu inşaatların tamamlanmasına yetmiyor, daha fazla nakde ihtiyaç var. 2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, Mark Antalya AVM’nin ve Central Hospital’ın satışı düşünülüyor” dedi.

‘Uzanlar 5 milyar $ borçlu’

Uzan Grubu’na ilişkin süreci de değerlendiren Gülal, “Bizim Uzanlardan hala 5 milyar dolara yakın alacağımız var. Yurtdışında çalışmalarımız devam ediyor. Yurt içinde bir varlığının kalmadığını görüyoruz. Artık elimizdeki diğer dosyaların tahsil kabiliyeti çok zayıf” dedi.