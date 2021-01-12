Traktör kazasında ölen baba ve oğlu, toprağa verildi

Kaza, dün Manyas ilçesindeki kırsal Hamamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Özuçar ve oğlu Okan Özuçar, tarladan eve dönmek için traktörleriyle yola çıktı. Ancak baba Özuçar'ın kullandığı 10 ADF 455 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada baba ve oğlu, traktörün altında kalarak, hayatlarını kaybetti.Mehmet Özuçar ve Okan Özuça'nın cenazeleri bugün ilk olarak evlerininin önüne götürüldü. Helallik alındıktan sonra da cenaze namazına müteakip, Hamamlı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hazırız' deyip ilan etti: Yakında kamuoyuna açıklayacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.. Erdoğan açıklamasında, 'Ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Brexit ile beraber artan belirsizlik ancak Türkiye'nin Avrupa ailesinde hak ettiği yeri almasıyla giderilebilecektir' dedi. 'Michen ve Leyen'i misafir edeceğiz. Dışişleri Bakanım da 21 Ocak'ta temaslarda bulunacak' diyen Erdoğan, 'Yeni reformların hazırlığı içindeyiz. Son aşamaya gelen çalışmaları yakında kamuoyumuzla paylaşacağız' ifadelerine yer verdi.