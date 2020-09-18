Türk-Yunan heyetleri NATO’da bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında 28 Ağustos’taki görüşme sonrasında NATO Karargâhı’nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “ayrıştırma usullerinin” görüşüldüğü toplantıların dördüncüsü dün NATO Karargâhı’nda gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. MSB toplantının ardından yaptığı açıklamada, “müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır” bilgisini paylaştı.