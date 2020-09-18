18.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Türk-Yunan heyetleri NATO’da bir araya geldi
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki “ayrıştırma usullerinin” ele alındığı teknik toplantıların dördüncüsü dün NATO Karargâhı’nda gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta yapılmasının planlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında 28 Ağustos’taki görüşme sonrasında NATO Karargâhı’nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında “ayrıştırma usullerinin” görüşüldüğü toplantıların dördüncüsü dün NATO Karargâhı’nda gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. MSB toplantının ardından yaptığı açıklamada, “müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır” bilgisini paylaştı.
Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.