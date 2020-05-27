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27.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Ülkücüler hiçbir oyuna boyun eğmez’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” nedeniyle Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

‘Ülkücüler hiçbir oyuna boyun eğmez’

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından, Ülkücü Şehitler Anıtı’na kırmızı beyaz karanfil bırakan Bahçeli, şehitlere olan manevi görevleri her fırsatta yerine getireceklerini belirtti. Bahçeli, “Ülkücüler, Türk milletinin aleyhine kurgulanan hiçbir karanlık oyuna boyun eğmeyen, hiçbir tehdide diz çökmeyen, hiçbir saldırı ve suikasta tamam demeyen iman erleridir. Türk milletinin varlığı ve bekası uğruna nice fani beden sere serpe vatan toprağına uzanmıştır. Bir hilal uğruna pek çok güneş batmıştır. Aziz şehitlerimiz candan geçmişler, vatandan vazgeçmemişlerdir. Şehitlerimizin yeri gönüllerde, mükafatı ise Yüce Allah’ın rahmetindedir” dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: “Ülkücü şehitler, Türk milletinin iftihar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir. Vatan da kesinlikle bölünemeyecektir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey’i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasının iffet ve itibarını inançla müdafaa eden her kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.” 

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