Botsvana Hakkında Bilgiler; Botsvana Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Botsvana çok ziyaret edilen ülkeler arasında yer almaz. Bayrağı ise gökyüzü mavisi üzerine ortasında şerit siyah bir çizgi bulunan renklere sahiptir. Burada gökyüzü mavisi rengi Hem gökyüzüne ithaf edilmekte hem de ülke için çok önemli olan su ve yağmuru anlatmaktadır. Ayrıca üzerinde ülkeyi temsilen bir de devlet arması yer alır. Namibya, Zambiya ve Zimbabwe komşu ülkeler içerisinde bulunur.

Botsvana Nerededir? (Hangi Kıtadadır)

Botsvana Afrika kıtasında bulunan bir ülkedir. Aynı zamanda Botsvana Cumhuriyeti olarak bilinir ve denize kıyısı bulunmayan bir konuma sahiptir. Daha çok bir Güney Afrika ülkesi olarak da dile getirmek mümkün. Bu konumu ile beraber yıl boyunca oldukça sıcak ve kurak bir dönem geçiren ülkeler içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün.

Botsvana Nüfusu Ne Kadar? (2020)

Botsvana Afrika'nın önemli ülkeleri içerisinde yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle bakıldığı zaman ülkenin nüfusu, ‘2, 351,657’ kadardır. Oldukça yüksek bir nüfusa sahip olması ile beraber yüzölçümü bakımından ise çok büyük bir ülke değildir. Aynı zamanda yıllık bazda bakıldığı zaman bir önceki yıla göre artış oranı %2,08 şekilde belirlenmiş durumda. Bu oranı ile beraber her geçen yıl nüfus açısından çok daha fazla artış gösteren ülkelerden biridir.

Botsvana'nın Başkenti Neresidir?

Özellikle Safari açısından önemli bir turistik alan şeklinde değerlendirilen Botsvana, bu konuda başkenti açısından büyük bir öneme sahiptir. Güney Afrika ülkesi olarak Botsvana'nın başkenti ise, ‘Gaboron’ olarak bilinmektedir. Hem bireysel olarak turistik amaçlı hem de doğal yaşamı incelemek maksadıyla birçok kurum Türkiye’ye yılın farklı zaman dilimlerinde gitmektedir.

Botsvana’nın Para Birimi Nedir?

Her ne kadar dünya çapında çok yüksek bir değere sahip olmasa bile, Botsvana ülkesinin kendine özgü bir para birimi bulunmaktadır. Kısaltılmış adı ile bu para birimi, ‘pula’ olarak bilinmektedir. Daha uzun ve ülke açısından genel anlamı itibariyle ise, ‘Botsvana pulası’ biçiminde bilinmektedir. Aynı zamanda dünya çapında geçerliliği bulunan ve belli bir değeri olan para birimleri içerisinde yer alır. Ancak değer konusunda uluslararası çapta düşük bir noktaya sahiptir. Botsvana ülkesinde kullanılan resmi para birimi olarak öne çıkıyor.

Botsvana'nın Resmi Dili Nedir? (Konuşulan Diller)

Botsvana ülkesinde 2 farklı dil konuşulmaktadır ve aynı zamanda yere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu dillerden biri İngilizce Diğeri ise Setsvana olarak bilinir. Parlemento ile beraber günlük gazeteler üzerinden daha çok İngilizce değerlendirilir. Aynı zamanda ortaöğretim seviyesinden sonra dersler İngilizce verilmeye başlanır. Bu sebepten dolayı eğitim gören kişilerin büyük bir çoğunluğu İngilizceyi anadili gibi öğrenir. Yerel halka bakıldığı zaman ise büyük bir çoğunluğu Setsvana dilini konuşmaktadır. Her iki dilde resmi dil olarak geçmekte ve kullanılmaktadır.

Botsvana İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?

Botsvana Güney Afrika'da bulunan bir ülke olmasına rağmen, konum itibariyle Türkiye arasında saat farkı çok fazla değildir. Türkiye'den 1 saat kadar geri olan bir zaman dilimine sahiptir. Bu doğrultuda Türkiye'de saat 11.00 iken Botsvana ülkesinde ise 10.00 olarak geçmektedir. Eğer bu ülkeye seyahat planı gerçekleştiriliyor ise bu saat dilimi ele alınarak gidilebilir. Özellikle hayvanlar açısından içinden vahşi yaşamı görebilmek için turistik açıdan seyahat edilen bir ülkedir.