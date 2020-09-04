Burkina Faso Hakkında Bilgiler; Burkina Faso Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Burkina Faso'nun bayrağı iki renkli şerit ve orta kısımda yıldızdan oluşur. Üst şerit kırmızı, alt şerit yeşil renktedir. Bayrağın tam ortasında yer alan yıldızın rengi sarıdır. Kırmızı renk, devrimde hayatını kaybeden insanları temsil ederken, yeşil renk ülkedeki verimli toprakları temsil eder.



Burkina Faso Nerededir?



Burkina Faso Afrika Kıtasındadır. Kıta’nın batısında yer alan ülkenin denize kıyısı bulunmuyor. Burkina Faso'nun kuzey komşuları; Nijer, Mali, Benin, Gana, Togo ve Fildişi Sahili'dir. Volta Nehri üstünde yer aldığından, ilk bağımsızlık yıllarında Yukarı Volta ismiyle anılmıştır.



Burkina Faso Nüfusu Ne Kadar?



Burkina Faso'nun 2020 nüfusu, worldometers.info adresindeki tahmini bilgilere göre 20.903.273 kişidir. Nüfusun %64'lük kısmını 0-24 yaş arasındaki insanlar oluşturur. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden birisidir.



Burkina Faso'nun Başkenti Neresidir?



Burkina Faso'un başkenti, Vagadugu şehridir. Ülke kendi içinde 13 ayrı yönetim bölümüne ayrılmıştır. Yönetim bölgesinin içerisinde 45 il, 350 ilçe bulunur. İl, ilçe ve belediyeler kendilerini yönetme hakkına sahiptir. Bobo-Dioulasso, Koudougou ülkenin diğer önemli şehirleri arasındadır.



Burkina Faso'nun Para Birimi Nedir?



Burkina Faso ülke sınırlarında kullanılan resmi para birimi Batı Afrika CFA Frangı'dır. 1 CFA, yaklaşık 0,012 Türk Lirasına denk geliyor.



Burkina Faso'nun Resmi Dili Nedir?



Burkina Faso'nun resmi olarak kabul edilen dili, Fransızcadır. Ancak ülkede sadece Fransızca konuşulmaz. Dioula, Fulfulde ve Moore yaygın olarak konuşulan yerel diller içerisindedir. Dioula dili özellikle ülkenin batı kısmında ticari hayatta en çok konuşulan diller arasındadır. Bunların haricinde, ticari hayat içerisinde Arapça kullanılan diğer dillerden birisidir. San, Bissa, Gurma, Boboda, Koromfe ve Lobiri dilleri ülkenin diğer kısımlarında yaygın şekilde konuşulur.

Burkina Faso ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Burkina Faso ile Türkiye arasında saat farkı 3 saattir. Türkiye'den 3 saat geride olan ülkede saat 12:00 olduğunda Türkiye'de saatler 15.00'ı gösterir.

Burkina Faso İklimi



Yıl boyunca sıcak olan Burkina Faso'da görülen iki iklim tipi vardır. Bunlardan biri kurak diğeri yağışlıdır. Mayıs ayından Ekim sonuna kadar yağışlar düşer. Kuzey güneye doğru gidildikçe yağış miktarı artar. Kurak olarak geçen mevsim Kasım ayından başlayıp Mayıs ayına kadar sürer. Kurak mevsimde, ek

olarak Sahra Çölü içinde kavurucu rüzgarlar eser. Ülkede ortalama sıcaklıklar 25-30 derece arasında değişir.



Burkina Faso'ya Ne Zaman Gidilir?



Burkina Faso'ya ziyaret amaçlı gidilecekse, en uygun tarihler Kasım ile Şubat arasıdır. Bu dönemde hava daha kuru ama serin olur. Havanın nem oranı düşer ve nispeten serin hava oluşur. Burkina Faso ülkesine gidilecek en uygun zamanda maksimum hava sıcaklığı 29 dereceye kadar ulaşabilir.



Burkina Faso Ekonomik Hayat



Burkina Faso'nun ekonomisi tarım ve yiyecek bitkilerine dayanır. Topraklarının sadece ekili tarım alanıdır. Bitki hastalıkları, teknolojik yetersizlikler tarımın tarım üretiminin elverişsiz olmasının nedenleri arasında yer alır. Keçi, koyun, tavuk, sığır yetiştirilen hayvanlardan bazılarıdır.



Burkina Faso'da İnanç



Burkina Faso nüfusunun yarısı putperest olarak anılır. Ülke nüfusunun %20'sini Müslümanlar, %8'i Katolik Hristiyanlar oluşturur.