Caber Kalesi Nerede, Hangi Ülkede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Caber Kalesi ya da Türk Mezarı olarak bilinmekte olan tarihi bölge Suriye sınırları içinde yer almaktadır.

Caber Kalesi Nerededir?

Bu tarihi ve çok değerli yer Suriye sınırları içindeki Fırat Nehri'nin hemen hemen sol kıyısında yer alan, oldukça eski bir kale olmaktadır.

Caber Kalesi Özellikleri Nelerdir?

Caber Kalesi tarihi bakımdan oldukça önemli bir kale olup oldukça önemli bir takım özelliklere sahip olan bir kaledir. Caber kalesinin içerisinde pek çok türbe yapıları da yer almaktadır. Bu çok ünlü ve de oldukça değerli kalenin tarihi, yaklaşık olarak Mezopotamya’nın tarihi kadar derin, insanlığın tarihi kadar uzun, bitmek tükenmek nedir bilmeyen iktidar savaşlarının tarihi kadar eski ve de köklüdür. Bu nedenden dolayı bu tarihi caber kalesinin ne zaman ve de kim tarafından yapıldığı kesin ve tam olarak bilinmemektedir.

Caber Kalesi Tarihi Nedir?

Caber Kalesi tarihine bakılacak olur ise: Yavuz Sultan Selim dönemlerinde Osmanlı topraklarına katılmış olan bir kaledir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in dedesi olan Süleyman Şah'ın mezarının yaklaşık olarak 30 Eylül 1975 yılında Süleyman Şah Türbesinin müştemilatı ile de birlikte, Halep'e yaklaşık olarak 123 km, Şanlıurfa'ya yaklaşık olarak 92 km uzaklıkta yer alan Karakozak köyüne taşınana kadar da burada olduğu varsayılmaktadır. Sonrasında II. Abdülhamit döneminde buradaki türbe yapıları yeniden yaptırılmıştır.

Caber Kalesi'nin de içinde bulunmuş olduğu bu bölge, I. Dünya Savaşı'nın son dönemlerine doğru İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Daha sonrasında ise bu bölge, Suriye'ye bağlanıp Fransız mandasına bırakılmıştır. Türkler için çok büyük manevi bir takım değerler taşıyan tarihi Caber Kalesi, Fransa ile TBMM Hükûmeti’ nin arasında 20 Ekim 1921’ de imzalanmış olan Ankara Antlaşması’nın 9. maddesinin gereğince Türk Mezarı ismi altında bilinmekte olan kabri, müştemilatı ile de beraber Türkiye'ye bırakılmıştır ve de Türkiye’ye orada bazı muhafızlar tutma ve Türk bayrağını çekebilme hakkı tanınmıştır. Caber kalesinin etekleri kısmında Süleyman Şah Türbesi'nin yer alması nedeni ile 1921 yılı ile 1973 yılları arasındaki dönemde bu kale Türkiye'nin toprağı olarak ülkemizde kalmıştır. Fakat Türbe'nin 1973 yılında ise Halep'in Karakozak köyü civarına taşınması ile de bu statü sona ermiştir.