Dubai Vizesi Nasıl Alınır? (2020) - Gerekli Evraklar Ve Vize Ücreti

Kısa süreli Dubai ziyareti gerçekleştirmek adına amaca göre farklı evraklar tamamlanmalı ve vize başvuru belgesi hazırlanmalıdır. Bu konuda verilen danışmanlık hizmeti altında alınacak destek ile beraber, gerekli aşamalar eksiksiz şekilde tamamlanır. Genelde online olarak yapılacak başvuru ile beraber, ilgili akredite acenteler ve vize başvuru merkezleri üzerinde işlemler tamamlanmaktadır.

Dubai Vizesi Nasıl Alınır? (2020)

Dubai vizesi alabilmek için Birleşik Arap (BAE) Konsolosluğa bünyesinde yetkilendirilmiş, başvuru merkezleri veya akredite acenteler üzerinden işlemler yapılmalıdır. Dubai için tüm vize başvuruları online olarak gerçekleştirilir. 180 gün içerisinde en fazla 90 gün süreli yapılacak seyahatler konusunda, öncelikle vize başvuru belgesi elde edilmeli ve eksiksiz doldurulmalıdır. Bordo (hamili) pasaporta sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları el yazısı ile ilgili dil üzerinden kimlik bilgilerini eksiksiz şekilde belgeye aktarmalıdır.

Daha sonra yine internet üzerinden alınacak online randevu aracılığıyla, randevu tarihinde gerekli evrak ve belgeler hazır olarak dosya halinde ulaştırılmalıdır. Vize başvuru merkezleri ve yetki almış akredite acenteler üzerinden dosya konsolosluğa ulaştırılır. Daha sonra gerekli incelemeler yapılarak kişiye telefon veya mail adresi üzerinden sonuç bildirilir. Bu konuda sonucu bildirecek tek yetkili merci konsolosluktur.

Dubai Vizesi Gerekli Evraklar

Dubai vizesi için gerekli evraklar vize türüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak tüm vize türleri adına genel olarak ortak bazı evraklar bulunmaktadır.

- Renkli taranmış nüfus kimlik fotokopisi

- Renkli taranmış Pasaport fotokopisi (Seyahatten sonra 6 ay daha geçerli olacak şekilde)

- Dubai vize işlemleri konusunda yatırılan banka dekontu

- Renkli taranmış T.C. oturma belgesi

- Beyaz fon üzerinden çekilmiş biyometrik 2 adet vesikalık fotoğraf

- Konaklama ve uçak rezervasyonu bilgileri

- Seyahat sağlık sigortası

- 18 yaşından küçükler için ebeveyn tarafından alınmış muvafakatname

- Güncel ve geçerli bakiyenin bulunduğu banka hesap bilgileri

Dubai göçmenlik bürosu kapsamında gerçekleştirilen vize başvuruları, evraklar ve belgeler eksiksiz şekilde hazırlanmalı; ilgili başvuru mercilerine ulaştırılmalıdır.

Dubai Vizesi Vize Ücreti

Güncel fiyatlandırma üzerinden Dubai vizesi için ücretler yatırılmalıdır. Bu konuda danışmanlık ücreti ve vize başvuru ücretleri vizenin türüne bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ayrıca ödenmiş olan vize ücretleri herhangi bir şekilde iade edilmez ya da başkasına satılamaz. Eğer vize başvurusu iptal edilmişse ve yeniden başvuru yapılacaksa, güncel fiyatlandırma üzerinden tekrar vize ücretleri ödenmelidir.