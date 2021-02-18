Dünyanın en ilginç yarışmaları

Choper’s Hill Peynir Yuvarlama Festivali

Her yıl İngiltere’de Brockworth kentindeki Cooper's Hill'de yapılan geleneksel Peynir Yuvarlama Festivali'nin tarihinde hangi olayın yattığını İngilizler de bilmiyor. Tepeden aşağıya yuvarlanan 4 kiloluk peynirleri yakalamaya çalışan yarışmacıların ödülü ise yakaladıkları peynirler. Her yaştan yarışmacının katıldığı festival, 200 yıldan fazladır devam ediyor. Basit gibi görünen bu festivalde aslında yarışmacılar tehlikeli bir şey yapıyor, çünkü peynirlerin hızı kimi zaman saatte 110 kilometreyi buluyor. İlk yakalayan ödül kazandığı için yarışmacılar da hızlı olmak zorunda.

Red Bull Kar Havuzu

Red Bull Kar Havuzu film çekimleri sınırlı sayıda yarışmacı ve jüri katılımıyla gerçekleşecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek çekimler; seyirci katılımı olmadan düzenlenecek. Yarışma bu seneye özel olarak filme alınacak ve ileri bir tarihte yayınlanacak. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olacak filmde, yarışma katılımcıları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak, ardından rampadan buz gibi suya atlayacak. Red Bull Kar Havuzu’nun yarışmacı ve jüri koltuğunda oturacak isimler ise çok yakında açıklanacak.

İki Red Bull Türkiye Instagram hesabı takipçisine Red Bull Kar Havuzu'nda jüri olma fırsatı

Katılımcıların ünlü isimlerden oluşturulacağı Red Bull Kar Havuzu 2021’de; 90 metrelik pistte kayarak buz gibi suyla buluşmadan önce en yaratıcı atlayışı gerçekleştirecek isimleri değerlendirecek jüride, 2 şanslı Red Bull Türkiye Instagram hesabı takipçisi de yer alacak. Red Bull Kar Havuzu 2021’in ünlü katılımcılarını yaratıcılık-performans ve atlayış mesafesine göre ‘En iyi ben değerlendiririm’ diyen şanslı 2 kişi, Red Bull Türkiye Instagram takipçileri arasından belirlenecek. Bu heyecana ortak olmak isteyenler, Red Bull Türkiye Instagram hesabını takip edecek, hesapta paylaşılacak videoyu yorumlarda puanlayacak ve etiketlediği arkadaşıyla beraber jüri olmak için şansını deneyecek. Red Bull Türkiye hesabından açıklanacak 2 kişi yarışmada vereceği puanla Red Bull Kar Havuzu 2021’in kazananını belirleyen isimler arasında yer alacak. Red Bull Kar Havuzu’na daha fazla bilgi Kar Havuzu/Redbull.com adresinde.

Finlandiya Bataklık Futbolu Turnuvası

Bataklık futbolu, ilk olarak sporcular ve askerler için bir egzersiz etkinliği olarak kullanılmış ancak zamanla yarı-profesyonel ve profesyonel şekilde oynanmaya başlamış bir spor dalı. Finlandiya'nın Hyrynsalmi bölgesinde başlayan bu spor için yumuşak balçık zeminli yerler bulunuyor ya da özel olarak hazırlanıyor. Bataklık futbolunun ilk şampiyonası 1998 yılında gerçekleştirildi. Son derece yorucu ve zor olan bu futbol maçları 12'şer dakikadan toplam 24 dakika sürüyor ve ofsayt kuralı bulunmuyor. Takımlar 3'er kişiden oluşuyor ve maç sırasında istenilen sayıda oyuncu değişim hakkı var. Ormanda çamur ve balçık içinde oynanan 'bataklık futbolu' her yıl ilginç görüntülere sahne oluyor.

Red Bull Formulaz

Rize’nin Ardeşen ilçesi uzun yıllardır dünyanın en farklı yarışlarından birine ev sahipliği yapıyor. Renkli, bir o kadar da sivrizekalı Karadenizliler, el emeği göz nuru tahta arabalarla yokuş aşağı iniyor hem de frensiz bir şekilde yarışıyor. Geçmişi çok eski yıllara dayanan, son 12 yıldır Red Bull Formulaz adı altında düzenlenen yarışlarda tahta arabalar milyon dolarlık Formula 1 araçlarına taş çıkarıyor. Her yıl Kurban Bayramı’nın 3. Gününde Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenleniyor. Red Bull ve Formulaz Derneği’nin birlikte düzenlediği yarışa 18 yaş üstü herkes katılabiliyor.

Avusturya, Sualtı buz hokeyi yarışması

Dünya dalış rekortmeni Avusturyalı sporcu Christian Redl tarafından icat edilen ve spor dünyasına yeni bir adrenalin anlayışı getiren sualtı buz hokeyi, Avusturya’nın Krnten kentinde son 3 yıldır oynanıyor. İki serbest dalışçının donmuş havuz veya göletler altında teke tek mücadelesine sahne olan oyunda, yarışmacılar yalnızca maske ve bir çift palet dışında herhangi bir ekipman kullanmıyor. Katılımcılar eksi 2 derece su altında nefeslerini tutarak her biri 30 ila 60 saniye arasında değişen oyunlarda mücadele gösteriyor. Oyunda sayı alabilmek için de her bir atışın su altında yapılmış olması şart.

Regata Storica, Venedik

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenen Regata Storica Festivali’nin temeli 14. yüzyıla dayanıyor. Renklere bürünmüş yüzlerce tarihi gondolun geçit töreniyle başlayan festivalin katılımcıları 14,15 ve 16. yüzyıl kostümleriyle boy gösteriyor. Ardından profesyonel gondolcular son derece heyecanlı bir yarışa başlıyor.





Red Bull Uçuş Günü

2019 yılında 4. Kez gerçekleşen Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u kanatlar altına almıştı. Caddebostan Plajı’nda düzenlenen etkinlikte, birbirinden yaratıcı ve eğlenceli el yapımı uçuş aracına sahip 35 cesur takım, uçabildiği kadar uçmuş, yaklaşık 200 bin kişi bu unutulmaz festivalin canlı tanığı olmuştu. Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak şampiyon olmaya çalıştığı etkinlikte Coffee Lovers takımı birinciliği elde etmişti.