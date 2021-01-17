17.01.2021 - 16:04 | | DHA
Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı
Eskişehirde akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu.
Özellikle içerisinde Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, Masal Şatosu ve korsan geminin de bulunduğu Sazova Parkında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kanlıkavak Parkında dolaşmaya çıkanlar ise kar manzarasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Meteoroloji verilerine göre Eskişehirde gün boyu aralıkla sürecek olan kar yağışı, hafta başı ile birlikte etkisini kaybederek yerini mevsim normallerinin altındaki seyreden soğuk havaya bırakacak.
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