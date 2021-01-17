MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTatil Haberleri Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı
ABONE OL
17.01.2021 - 16:04 | | DHA

Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

Eskişehirde akşam başlayan ve gece yarısından sonra etkisini arttıran kar yağışı, aralıkla sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu kentte, kar yağışı güzel manzaralar da oluşturdu.

Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı

Özellikle içerisinde Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi, Esminyatürk, Masal Şatosu ve korsan geminin de bulunduğu Sazova Parkında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kanlıkavak Parkında dolaşmaya çıkanlar ise kar manzarasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Meteoroloji verilerine göre Eskişehirde gün boyu aralıkla sürecek olan kar yağışı, hafta başı ile birlikte etkisini kaybederek yerini mevsim normallerinin altındaki seyreden soğuk havaya bırakacak.

Bartın açıklarında Rus gemisi battı! Acı haberler peş peşe geldiGelen bir son dakika haberine göre, Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı. Bartın Valisi Sinan Güner olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, Yunan Başpiskoposa kınama

Sıradaki Haber