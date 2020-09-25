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Â HoÅŸap kelimesinin anlamÄ± iyi ve tatlÄ± sudur.

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Â HoÅŸap Kalesi Van Ä°linde Nerede?

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Â HoÅŸap Kalesi, Van ilinin GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§esinde yer almaktadÄ±r. Van ve Hakkari karayolu Ã¼zerinde bulunan bu yerin diÄŸer bir ismi ise GÃ¼zelsuâ€™dur. HoÅŸap Kalesi, Van merkeze ortalama 60 kilometre uzaklÄ±kta yer almaktadÄ±r. GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§esine ise ortalama 40 kilometre uzaklÄ±kta bulunmaktadÄ±r.

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Â Tarihi Kalenin Ã–zellikleri ve Hikayesi

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Â Tarihi kalenin etrafÄ±nda HoÅŸap Suyu bulunmaktadÄ±r, kalenin kuzeybatÄ±sÄ±nda sarp ve dik kaya kÃ¼tlÃ¼leri yer almaktadÄ±r. Kale iÃ§ ve dÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mlerden oluÅŸmaktadÄ±r. OldukÃ§a kÃ¶klÃ¼ bir tarihi bulunan bu kalenin, geÃ§miÅŸi Urartu Devletine kadar uzanmaktadÄ±r. OsmanlÄ± Devleti dÃ¶neminde, tekrar yapÄ±lan bu kale gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala o haliyle durmaktadÄ±r. Kalenin iÃ§ giriÅŸ kapÄ±sÄ± Ã¼zerinden Mahmudi SÃ¼leyman Bey tarafÄ±ndan yapÄ±lan kitabe bulunmaktadÄ±r ve orada yazÄ±lanlara gÃ¶re 1643 tarihinde kale yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DÄ±ÅŸ kale bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise surlarÄ± arazinin yapÄ±sÄ±na gÃ¶re zaman iÃ§erisinde ÅŸekillenmiÅŸtir. Kalenin kuzey, batÄ± ve doÄŸu surlarÄ± bulunmaktadÄ±r.

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Â Her yeri surlarla Ã§evrilmiÅŸ olan bu kalenin doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ki kÄ±sÄ±mlarÄ± tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SurlarÄ± destekleyen burÃ§ yapÄ±larÄ±ndan bazÄ±larÄ± ise gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde hala durmaktadÄ±r. Kalenin doÄŸu ve batÄ± kapÄ±larÄ± ise tamamen deforme olmuÅŸ bir ÅŸekilde durmaktadÄ±r. Kalenin dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda ise bir gÃ¶zetleme kulesi bulunmaktadÄ±r. Bu kule, kalenin kuzeydoÄŸusunda yer almaktadÄ±r. Kalenin iÃ§ kÄ±smÄ±nda ise cami kalÄ±ntÄ±larÄ± ve eski kÃ¶y evleri yer almaktadÄ±r. Kalenin iÃ§ kale bÃ¶lgesi ise kuzeyde bulunan eÄŸimli bir kÃ¼tle Ã¼zerinde yer almaktadÄ±r.

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Â Kalenin iÃ§ kÄ±smÄ±na kuzey bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, orta kÄ±sÄ±mda yer alan bir giriÅŸten girilmektedir. TaÃ§ ÅŸeklinde yapÄ±lan kapÄ± ile kiÅŸiler bu gezi alanÄ±na rahat bir ÅŸekilde girebilirler. Bununla beraber kale iÃ§i bÃ¶lgelerinde aslan kabartmalarÄ± ve belirli yapÄ±lar yer almaktadÄ±r. AynÄ± zamanda da kalenin etrafÄ±nda bulunan demir kapÄ±lar hala orijinal haliyle kullanÄ±lmaktadÄ±r.

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Â HoÅŸap Kalesinin GiriÅŸ Ãœcreti ve Saatleri

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Â KÄ±ÅŸ dÃ¶nemi iÃ§erisinde kaleye gitmek isteyen kiÅŸiler sabah 08.00 ile akÅŸam 16.00 arasÄ±nda kaleyi ziyaret edebilirler. Yaz ayÄ±nda kaleyi ziyaret etmek isteyen kiÅŸiler sabah 08.00 ile akÅŸam 19.00 arasÄ±nda ziyaret edebilirler. Kaleye girmek isteyen kiÅŸiler herhangi bir Ã¼cret Ã¶demeden kaleyi ziyaret edebilirler.

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