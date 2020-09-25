Kadıralak Yaylası Trabzon İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Kadıralak Yaylası Trabzon ilinde yer alan doğal güzellikleri ile bilinen yaylalarımızdan birisidir. Trabzon ilini ziyaret eden kişiler için önemli uğrak noktalardan birisi olmuştur.



Kadıralak Yaylası Nerede?



Kadıralak Yaylası ülkemizde bulunan bölgelerden Karadeniz Bölgesinde bulunur. Kadıralak Yaylası Karadeniz Bölgesinde Trabzon iline bağlı olan Tonya ilçesinde yer almaktadır. Kadıralak Yaylası ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta yer alır. Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikte yer alan Kadıralak Yaylası mavi yıldız çiçekleri ile meşhur bir yerdir. Bu çiçekler Kadıralak Yaylasında her yıl Nisan ayında açar ve Uluslararası Bern Sözleşmesi gereğinde korunmaktadır.



Kadıralak Yaylası Trabzon il merkezine yaklaşık olarak 83 kilometre mesafede yer almaktadır. Ulaşım ise genellikle kişilerin özel araçları ile yapılmaktadır.



Kadıralak Yaylasına Nasıl Gidilir?



Herkes tarafından merak edilen ve her yıl birçok ziyaretçi ağırlayan Kadıralak Yaylasına ilkbahar ile sonbahar mevsimleri arasında gidilmesi önerilmektedir. Genellikle nisan aylarında tercih edilir. Bunun sebebi ise mavi yıldız çiçeğinin nisan ayında açmasıdır.



Kadıralak Yaylasına ulaşım kişilerin özel araçları ile sağlanabilir. Fakat özel araçları ile gitmeyi tercih etmeyen kişiler için Kadıralak Yaylasına turlar düzenlenmektedir. Düzenlenen turlar ile yaylaya erişim sağlamak mümkündür. Bu nedenle Kadıralak Yaylası yaylasına hem özel araçlarınız ile hem de birçok yerde düzenlenen Kadıralak Yaylası turları ile yapabilirsiniz.



Kadıralak Yaylası Özellikleri



Kadıralak Yaylasının en önemli özelliklerinden birisi mavi yıldız çiçekleri olmaktadır. Yaklaşık olarak nisan ayının 3. haftasında görülmeye başlanır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı olarak ilan edilen Kadıralak Yaylası yapılacak olan yapay göl ile oldukça önemli bir yer olması planlanmaktadır. Ayrıca doğa ile iç içe olunan bu yaylada uzun uzun yürüyüşler yapma imkanı da bulmak mümkündür.



Kadıralak Yaylası Rakım Bilgisi



Kadıralak Yaylası ülkemizde bulunan ve yıl içerisinde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bir yayladır. Ülkemizin Karadeniz Bölgesinde bulunan Trabzon ilçesinde yer almaktadır. Trabzon'a bağlı olan Tonya ilçesine 9 kilometre mesafede yer alır.



Yaylalar bilindiği gibi oldukça yüksek bölgelerde yer almaktadır. Kadıralak Yaylası ise deniz mesafesinden 1300 metre yükseklikte yer almaktadır. Ulaşım hem özel araçlar ile hem de turlar ile yapılabilir.