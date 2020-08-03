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03.08.2020 - 13:45 |

Kepez'deki ters ev ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

ParkFuntastic'te yapım çalışmalarında sona gelinen 'ters ev'i inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, tamamen ters olması ve 360 derece kendi ekseni etrafında dönebilme özelliği bakımından dünyada ilk olan evin önümüzdeki günlerde ziyaretçilerine kapılarını aralayacağını söyledi.

Kepez'deki ters ev ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, halkın kullanımına kazandırdığı çam ağaçları arasındaki doğal cazibe merkezi ParkFuntastic'te incelemelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde ziyaretçilere açılacak olan ters evi de gezen Başkan Tütüncü, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır ile incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi'nin bölgedeki orman alanlarını hafta sonları için çok özel projelerle anlamlı hale getirdiklerini söyledi.

Kepezdeki ters ev ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

Kepez varyantındaki Fantastik Park'ın bunlardan biri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, Fantastik Park belediyemizin özel girişimleriyle çok önemli bir projesi haline geldi. Ve şimdi burada son derece özel, orijinal yapısıyla da ilk olan çok eğlenceli bir 'ters ev' inşa ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde ters evler var. Ama bizim evimizin, diğer ters evlerden çok farklı özellikleri var, farklı bir proje" dedi.

Kepezdeki ters ev ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

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