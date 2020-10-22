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• 22 Ekim 2020 - 01:40 • Son Güncelleme:

Dünyanın en pahalı kentleri belli oldu

Mercer’ın bu yıl 26’ncısını gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Beş kıtada 209 şehri kapsayan araştırmada geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı şehri yine Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Tunus olarak belirlendi. 2019'de 154’üncü sırada yer alan İstanbul, bu yıl listeye 156’ıncı sıradan girdi.

• 22 Ekim 2020 - 01:40 • Son Güncelleme:
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Mercer, her yıl gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

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Yurtdışındaki çalışanlara ödenecek ücretler konusunda hükümetler ve çokuluslu firmalara rehberlik eden Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması, 5 kıtada 209 şehirde gerçekleştirildi.

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100 puana sahip New York’un referans alındığı Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nda veri toplama evresinde dünyadaki ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerindeki değişiklikler de dikkate alınıyor.

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Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2020 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Tunus oldu.

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Hong Kong’un ardından Aşkabat, Tokyo, Zürih ve Singapur en pahalı şehirler olurken; 208’inci sıradaki Windhoek ve 206’ıncı sıradaki Taşkent ile Bişkek Tunus’un ardından en ucuz şehirler olarak sıralandı.

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Türk Lirası’nın ABD dolarına karşı değer kaybetmesi sebebiyle geçtiğimiz yıl araştırmada 154’üncü sırada yer alan İstanbul ise, listede 156’ıncı sıraya yerleşti.

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Yaşam Maliyeti Araştırması’nın 2020 sonuçlarına göre, üç Avrupa şehri en pahalı şehirler arasında ilk 10 sırada yer aldı. 4’üncü sırada yer alan Zürih Avrupa’daki en pahalı şehir unvanını korurken, geçtiğimiz yıla göre 4’er basamak yükselen Bern 8’inci, Cenevre ise 9’uncu sırada yer aldı.

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İşte dünyanın en pahalı ve ucuz kentlerinin yer aldığı liste.

101. Hong Kong

1. Hong Kong

112. Aşkabat, Türkmenistan

2. Aşkabat, Türkmenistan

123. Tokyo, Japonya

3. Tokyo, Japonya

134. Zürih, İsviçre

4. Zürih, İsviçre

145. Singapur

5. Singapur

156. New York, ABD

6. New York, ABD

167. Şangay, Çin

7. Şangay, Çin

178. Bern, İsviçre

8. Bern, İsviçre

189. Cenevre, İsviçre

9. Cenevre, İsviçre

1910. Pekin, Çin

10. Pekin, Çin

2012. Tel Aviv - İsrail

12. Tel Aviv - İsrail

2115. NDjamena, Çad

15. N'Djamena, Çad

2216. San Francisco, ABD

16. San Francisco, ABD

2317. Los Angeles, ABD

17. Los Angeles, ABD

2419. Londra, İngiltere

19. Londra, İngiltere

2523. Dubai, BAE

23. Dubai, BAE

2628. Honolulu, ABD

28. Honolulu, ABD

2730. Chicago, ABD

30. Chicago, ABD

2831. Riyad, Suudi Arabistan

31. Riyad, Suudi Arabistan

2939. Abu Dabi, BAE

39. Abu Dabi, BAE

3047. Milano, İtalya

47. Milano, İtalya

3150. Paris, Fransa

50. Paris, Fransa

3260. Mumbai, Hindistan

60. Mumbai, Hindistan

3366. Sindey, Avustralya

66. Sindey, Avustralya

3479. Frankfurt, Almanya

79. Frankfurt, Almanya

3588. Montevideo, Uruguay

88. Montevideo, Uruguay

36126, Adelaide, Avustralya

126, Adelaide, Avustralya

37128. Kahire, Mısır

128. Kahire, Mısır

38156, İstanbul, Türkiye

156, İstanbul, Türkiye

39206, Taşkent, Özbekistan

206, Taşkent, Özbekistan

40208, Windhoek, Namibiya

208, Windhoek, Namibiya

41209, Tunus, Tunus

209, Tunus, Tunus

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