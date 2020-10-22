• 22 Ekim 2020 - 01:40 • Son Güncelleme:
Dünyanın en pahalı kentleri belli oldu
Mercer’ın bu yıl 26’ncısını gerçekleştirdiği ‘Yaşam Maliyeti Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Beş kıtada 209 şehri kapsayan araştırmada geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı şehri yine Hong Kong olurken; en ucuz şehir ise Tunus olarak belirlendi. 2019'de 154’üncü sırada yer alan İstanbul, bu yıl listeye 156’ıncı sıradan girdi.
• 22 Ekim 2020 - 01:40 • Son Güncelleme:
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100 puana sahip New York’un referans alındığı Mercer Yaşam Maliyeti Araştırması’nda veri toplama evresinde dünyadaki ekonomik ve politik dalgalanmalar, döviz kurlarındaki hareketlilik, enflasyon ve konaklama ücretlerindeki değişiklikler de dikkate alınıyor.
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Her şehirde konut, ulaşım, yiyecek, giyim, ev eşyası ve eğlence dahil olmak üzere 200’den fazla kalemin karşılaştırmalı maliyetlerinin ölçüldüğü araştırma sonuçlarına göre, 2020 yılının en pahalı şehri Hong Kong, yaşam maliyeti en düşük şehir ise Tunus oldu.
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