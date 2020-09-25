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25.09.2020 - 15:38 |

Magnesia Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Magnesia Antik Kenti, tarihin önemli kentlerinden biridir. Priene, Ephesos ve Tralleis gibi zengin ve güçlü kent üçgeninin arasında kalmasından dolayı önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Kaynaklara göre, Efes’ten sonra bölgedeki ikinci büyük kenttir. Antik kent, tarihte “yarışlar şehri” olarak biliniyor. Çünkü kentte yarışların düzenlendiği 30 bin kişilik bir stadyum bulunuyor. Magnesia Antik Kent hakkında detaylı bilgiyi derledik.

Magnesia Antik Kenti Aydın İlinde Nerede? Giriş Ücreti, Tarihçesi Ve Özellikleri

Magnesia Antik Kenti, efsaneye göre Apollon’un yol göstermesi sonucunda Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuş. Fakat ilk kurulan şehrin yeri bilinmiyor. Bugünkü Magnesia Thorax (Gümüş dağı) eteğinde, Menderes nehrinin bir kolu olan Gümüşçay (Lethaios) kenarında kurulmuş.

Magnesia Antik Kenti Nerededir?

Magnesia Antik Kenti, Aydın’a 45 km uzaklıktaki Germencik İlçesi’nin Tekin Mahallesi’nde bulunuyor. Ortaklar-Söke karayolu üzerinde Gümüşçay kenarında yer alıyor.

Magnesia Antik Kenti Nasıl Gidilir?

Antik Kent, Ortaklar Söke karayolu üzerinde bulunuyor. Aydın üzerinden gelecekseniz Aydın-Germencik otoyolunu kullanıyorsunuz. Germencik’ten sonra Ortaklar-Söke yolunu takip edin. Ortaklar’a 4 km kala ören yerini görebilirsiniz.

Magnesia Antik Kenti Hakkında

Antik kentte, kazı çalışmaları hala devam ediyor. Şehrin ancak çok az bir bölümü gün yüzüne çıkartılabilmiş. 1800’lü yıllarda yabancı arkeologların yaptıkları kazı çalışmaları sonucunda, birçok eser yurt dışına kaçırılmış.

Kenti çevreleyen 1,5 kilometrelik surların çok azı gün yüzüne çıkartılmış. Kentin baş tanrıçası Artemis için yapılan tapınaktan geriye kaide, sunak alan, tören alanı kalmış. Bu alandan Propylon kapısından geçerek Agora’ya geçiliyor. Agora, 26 bin metrekarelik alanıyla döneminin en büyük çarşıları arasında yer almış. Çarşı Bazilikası’nda köpek bacaklı Skylla’nın maceralarını anlatan kabartmalar bulunuyor. Kenti en ilginç kılan, 189 metrelik yarış pistiyle stadyumdur. 30 bin kapasitesiyle en büyük stadyum olma özelliğini taşıyor. Stadyum duvarlarında yaklaşık 150 kabartma ve yazıt bulunuyor. Bunlar genellikle yarışma türleri ve verilen hediye betimlemeleridir.

Magnesia Antik Kenti Tarihi

Magnesia Antik Kenti MÖ 4. yüzyılda kurulmuş. Antik kaynaklara göre Thessalia’dan gelen Magnetler tarafından kurulmuş. Kent, Gümüş Dağı eteğinde, Menderes nehrinin bir kolu olan Gümüşçay kenarında konumlanmış.

Efsaneye göre Magnetler, Leukippos adındaki efsanevi liderin öncülüğünde ve Apollon’un kehanetiyle Girit adası üzerinden Anadolu’ya geliyorlar. O dönemde körfez olan bugünkü Bafa Gölü ve Samsun Dağı tarafından karaya çıkıyorlar. Sonradan Magnesia adını alacak olan Mandrolytia kentini ele geçiriyorlar. 12. yüzyıla kadar kent birçok krallık ve devletin eline geçiyor. 12. yüzyılda da Menderes nehrinin taşkınları nedeniyle oluşan salgın hastalıklara dayanamayan halk şehri terk ediyor.

Magnesia Antik Kenti Giriş Ücreti

Antik kente ziyaretler ücretlidir. Giriş ücreti 10 TL’dir. Yaz döneminde 08.30-19.00, Kış döneminde 08.30-17.30 saatleri arasında istediğiniz gün ziyaret edebilirsiniz.

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