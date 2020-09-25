Melikler Yaylası Isparta İlinde Nerededir Ve Nasıl Gidilir? Rakım Bilgileri Ve Özellikleri

Doğada olmayı sevenler ve doğal güzellikleri ziyaret etmek isteyenler için, Melikler Yaylası en güzel alanlar arasında gelmektedir. Gece çok fazla ışık olmadığında yıldızları çıplak gözle izleme imkanı sağlayan Yayla, aynı zamanda gür ormanlık alanlarına şahitlik etme olanağı tanıyor.



Melikler Yaylası Isparta İlinde Nerededir?



Isparta şehrinin özel bölgelerinden biri olarak öne çıkan Melikler Yaylası, Aksu ilçe sınırlarında yer alıyor. Daha detaylı şekilde bu ilçenin Yaka köyünde bulunan bir yayla olarak da öne çıkmaktadır. Köye yakın bir noktada yer alan Yayla, daha çok yaz aylarında ziyaret edilen ve kolay ulaşım imkanı sağlayan alanlardan biridir.



Melikler Yaylası Isparta İlinde Nasıl Gidilir?



Eğer doğudan gelmek isteyen kişiler var ise Beyşehir Gölü kıyısını takip etmek suretiyle ulaşım sağlayabilir. Batıdan gelmek isteyenler ise Aksu’ya ulaşarak tırmanmak suretiyle yaylaya gelebilir. Ayrıca Doğu bölgesinden iki farklı giriş bulunurken Batı bölgesinde ise bir giriş yer almaktadır. Yollar düz ve temiz olduğu için bireysel araçlarla bölgeye ulaşım oldukça kolaydır. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler Isparta üzerinden Eğirdir'e gidebilir; Yenişarbademli minibüslerini binerek yaylaya kolayca ulaşım sağlayabilir. Minibüslerle yaklaşık olarak 2 veya 3 kilometre kadar süren bir bölgedir.



Melikler Yaylası Rakım Bilgileri



Deniz seviyesinden 1735 metre yükseklikte bulunan Melikler Yaylası, rakamı ile muhteşem bir manzarayı gözler önüne seriyor. Etrafı sık ağaçlarla örtülü şekilde muhteşem bir ormanlık sunan yayla, kış aylarında karla kaplı olduğu için maalesef bölgeye ulaşım imkanı vermiyor. Ancak yaz aylarında iyi bir manzara görebilmek için rakım seviyesine ulaşmak en doğru seçeneklerden biridir. Ayrıca tırmanma noktasında bunu zorlanmadan gerçekleştirmek mümkün.



Melikler Yaylası Özellikleri



Enfes bir daha manzarasını gözler önüne seren Melikler Yaylası, aynı zamanda gece harika bir yıldız şöleni sunuyor. O yüzden bölgeye pek çok kişi kamp kurmakta ve bölgenin keyfini en iyi şekilde çıkarmaya çalışmaktadır. Dağcılık ve yürüyüş merakı olanlar için de melikler Yaylası özel bir olanak tanıyor. Ayrıca bölgede bulunan farklı Mağara ve kamyon ile beraber etkin bir ziyaret gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Özellikle Türkiye'nin en karanlık bölgelerinden biri olması sayesinde, geceleri yıldızları görmek için pek çok insan bölgeyi ziyaret etmektedir.