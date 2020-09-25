Sinop Kalesi Sinop İlinde Nerede? Tarihi Kalenin Özellikleri Ve Hikayesi

Konumu itibari ile ulaşımı kolay olan Sinop Kalesi geçmişi oldukça eski yıllara dayanmaktadır. Tarih boyunca birçok kez el değiştirmiş ve günümüzde önemli tarihi yapıtlar arasında yer almıştır.

Sinop Kalesi Nerede?

Sinop Kalesi Sinop ilinde merkezde bulunmaktadır. Yalı ve Kefevi Mahallelerinin etrafında bulunan Sinop Kalesi konumu itibari ile şehir merkezinde bulunmasından dolayı ulaşımı da oldukça kolaydır.

Sinop Kalesine Nasıl Gidilir?

Sinop Kalesi Sinop ilinin merkezinde yer alır. Bu sebeple Sinop Kalesine erişim oldukça kolaydır. Sinop şehrinin merkezine girer girmez kale ile karşılaşmak mümkündür. Kalenin içine girebilmek için merdivenler yer almaktadır. Kalenin merdivenlerinden çıktıktan sonra muhteşem bir manzara ziyaretçileri beklemektedir.

Sinop Kalesi Özellikleri

Sinop Kalesi Sinop ilinin bulunduğu yarımada üzerinde kurulmuştur. Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde birçok kez onarılmıştır. Günümüzde ise hala özelliğini korumaktadır. uzunluğu 2.050 metre, yüksekliği ise 25 metredir. 3 metre genişliğe sahip olan Sinop Kalesinin iki ana giriş kapısı bulunur. Sinop Kalesi şehrin tarihi eserleri arasında olup 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilmiştir.

Sinop ilinin güney tarafında iç limana bakan kale deniz kıyısında birbiri içerisine geçerek iki bölümden meydana gelmiştir. Bazı kaynaklarda kalenin dört kapısı olduğu bilinmektedir. Fakat Evliya Çelebi bu kapılara iki kapı daha ekleyerek 6 kapı olduğunu belirtmiştir. Bu kapıların isimleri Kum Kapısı, Meydan Kapısı, Tersane Kapısı, Yeniçeri Kapısı, Dabağhane Kapısı ve Lonca Kapısıdır.

Sinop Kalesinin günümüzdeki durumuna bakıldığında dış kale uzunluğunun kuzey bölgesinde 800 metre, doğu bölgesinde 500 metre, güneyde 400 metre ve batıda 270 metre olduğunu söyleyebiliriz. Surların duvar kalınlığı 3 metredir. Güney bölgesindeki iç kale 9.500 metre karelik bir alanda yer alır. Kuzey bölgesindeki iç kale ise 16875 metre kare olmaktadır.

Sinop Kalesi Tarihi

İç ve Dış Limanları arasında yer alan Sinop Kalesinin tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklara göre kalenin yapılışı Hititler tarafından yapıldığı söylenmektedir. Sinop Kalesi günümüzde hala güzelliğini korumaktadır. Tarih boyunca pek çok kez istilaya uğramış olan Sinop Kalesi Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerinde onarılmıştır. Ayrıca kale Evliya Çelebi'nin Seyahatname eserinde de bahsedilmiştir.