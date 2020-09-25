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Â Tirebolu Kalesi, Jen-Jan Kalesi olarak da bilinir. Ne zaman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tam olarak bilinmese de MÃ– 15. yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. MuhteÅŸem mimarÄ± yapÄ±sÄ± ve Tireboluâ€™nun tarihini yansÄ±tmasÄ± bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã¶nemlidir. MuhteÅŸem bir seyir deniz ve liman panoramasÄ± sunduÄŸu iÃ§in ziyaretÃ§ilerin ilgi odaÄŸÄ±dÄ±r.

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Â Tirebolu Kalesi Nerededir?

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Â Tirebolu Kalesi, DoÄŸu Karadenizâ€™de bulunan Giresunâ€™un Tirebolu ilÃ§esinde yer alÄ±yor. CintaÅŸÄ± Mahallesinde, ilÃ§enin kuzey kÄ±smÄ±nda, denize uzantÄ± olan bir yarÄ±mada Ã¼zerindedir.

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Â Tirebolu Kalesi NasÄ±l Gidilir?

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Â Tireboluâ€™ya gitmek iÃ§in Giresun-Trabzon E-70 TEM sahil yolunu kullanabilirsiniz. Amiral ÅžÃ¼krÃ¼ Okan Caddesini takip ettiÄŸinizde Tirebolu Kalesine ulaÅŸÄ±yorsunuz.

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Â Tirebolu Kalesi HakkÄ±nda Bilgiler

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Â Tirebolu Kalesi, Tireboluâ€™nun kuzeyinde denize doÄŸru uzanan kÃ¼Ã§Ã¼k bir yarÄ±mada Ã¼zerinde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YarÄ±madanÄ±n doÄŸal yapÄ±sÄ±na uygun ÅŸekilde inÅŸa edilmiÅŸ. Kalenin gÃ¼neyden tek giriÅŸi bulunuyor. Dik merdivenleri Ã§Ä±karak kaleye girebiliyorsunuz. Surlar belirli aralÄ±klarla dÄ±ÅŸarÄ±dan payandalarla desteklenmiÅŸ.

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Â Kale her ne kadar gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze saÄŸlam olarak gelmiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nse de kÃ¼Ã§Ã¼k bir ÅŸapel ve mescit kalÄ±ntÄ±larÄ± bunun tersini sÃ¶ylÃ¼yor. AyrÄ±ca kalenin iÃ§inde OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait duvarlara yaslanmÄ±ÅŸ mezar taÅŸlarÄ± bulunuyor. Bu mezar taÅŸlarÄ±, Tirebolu mezarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerine ilkokul yapÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda, sÃ¶kÃ¼lerek getirildiÄŸi sÃ¶yleniyor. Mezar taÅŸlarÄ±yla birlikte imal yÄ±lÄ± belli olmayan bir top da yer alÄ±yor.

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Â Tirebolu Kalesi Tarihi

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Â Tirebolu Kalesinin tam olarak ne zaman yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmiyor. Buna raÄŸmen MÃ– 15. yÃ¼zyÄ±lda DoÄŸu Roma dÃ¶neminde inÅŸa edildiÄŸi tahmin ediliyor. Kale, DoÄŸu Roma Ä°mparatorluÄŸunun daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra BizanslÄ±larÄ±n eline geÃ§iyor.

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Â Kale, 1204 yÄ±lÄ±na kadar BizanslÄ±larÄ±n elinde kalÄ±yor. Bu tarihten sonra Pontus KrallÄ±ÄŸÄ±na geÃ§iyor. Bu dÃ¶nemde kale tamamen yenilenerek Orta Ã‡aÄŸ kalesi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ alÄ±yor. Tirebolu Kalesi, 1461â€™de OsmanlÄ± Devletiâ€™nin hakimiyetine girerek, gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar geliyor.

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Â Tirebolu Kalesi GiriÅŸ Ãœcreti

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Â Tirebolu Kalesine ziyaretler Ã¼cretsizdir. GÃ¼nÃ¼n istediÄŸiniz saatinde ziyaret edebilirsiniz. Ã–zellikle gÃ¼n batÄ±mÄ± ve doÄŸumu iÃ§in harika bir manzara sunuyor. Kale, geceleri aydÄ±nlatÄ±lÄ±yor. Kalenin etrafÄ±nda cafe ve restoranlar bulunuyor. Piknik veya kamp yapacaÄŸÄ±nÄ±z bir ortam bulunmuyor.

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Â Kaleyi en uygun ziyaret zamanÄ± gÃ¼n doÄŸumu ve gÃ¼n batÄ±mÄ± saatleridir. GÃ¼neÅŸin denize vurduÄŸu kÄ±zÄ±llÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n doÄŸallÄ±ÄŸÄ±yla izleyebilirsiniz.

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