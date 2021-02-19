Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara

Kentte geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki manzara, dron ile havadan görüntülendi. Kent ormanının bulunduğu bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bazı vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerine çıkarak manzaranın keyfini çıkardı.