19.02.2021 - 14:38 |
Zonguldak'ta ormanlarda seyrine doyumsuz manzara
Zonguldak'ta, 6 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ormanlardaki güzel manzara havadan görüntülendi.
Kentte geçen cumartesi günü başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte yüksek kesimlerdeki manzara, dron ile havadan görüntülendi. Kent ormanının bulunduğu bölgede, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Bazı vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerine çıkarak manzaranın keyfini çıkardı.
Korkunç iddia! Eşi tarafından odaya kilitlenen kadın balkondan düştüAdana’da uyuşturucu bağımlısı eşi tarafından odaya kilitlenen ve şiddete maruz kalan 20 yaşındaki Fatma, balkondan aşağı düştü. Kayınvalidesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 3 çocuğu olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.