49 İnç Kaç Cm'dir? 49 İnç Tv En Boy Ölçüleri

Pek çok insan televizyon alırken genelde santimetre cinsinden öğrenmeye çalışıyor. Çünkü ölçü birimi olarak Türkiye'de televizyonlar açısından cm kullanılmaktadır. Bu doğrultuda televizyonlar inç ölçü birimi üzerinden yurt dışından geldiğinde, insanlar TV satın alırken bunun üzerine hesaplama yaparak boyutlarına göre alır.



49 İnç Kaç Cm'dir?



En çok tercih edilen televizyon boyutları arasında 49 inç geliyor. Aynı zamanda insanlar bu televizyon boyutunun en ve boy açısından değerlerini öğrenmek isterken, cm üzerinden kaç ekran ettiğini merak ediyor. Bu doğrultuda 49 inç televizyon için şunları söylemek mümkün;



49 inç = 124.46 cm



49 inç TV ölçüleri = 108 cm x 61 cm (Boy ve en)



Görüldüğü üzere bu şekilde 49 inç televizyon alırken boyutlarını buna bağlı olarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle en ve boy ölçülerinden ziyade ekran boyutları çok daha önemlidir. Yani bir televizyon alırken inç ölçüm üzerinde cm ölçümü ekran bazında ele alınır.



Dev ekran televizyonlarda birim ölçüm ekran köşegenlerinden hesaplanır. Buna bağlı olarak ise 49 inç televizyon 124 cm olarak bilinmektedir. Yani diğer bir deyiş ile 124 ekran olarak öne çıkıyor. Bu ifade üzerinden televizyonun büyüklüğünü daha iyi anlayabilir ve temin edebilirsiniz. Tabii ayrıca televizyonun yerleştirileceği noktaya bağlı olarak da en ve boy ölçülerini bilmek suretiyle, buna göre televizyonu elde etmek mümkün. Bu da ilgili mekanda genel düzenini daha doğru şekilde hesaplama şansı sağlamaktadır.