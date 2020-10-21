Alfa İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (Α) Alfa İşareti Yapımı

Klavye üzerinde bulunan sayılar ve harfler dışında bazı sembollerde bulunmaktadır. Fakat klavye üzerinde bulunmayan sembollerin nasıl yapılacağı merak edilmektedir. Klavye üzerinden alfa işareti yapmanın birkaç yolu bulunmaktadır.



Bilgisayar Klavyesi İle (α) Alfa İşareti Yapımı



Klavye üzerinden belirli tuş kombinasyonları ile (α) alfa işaretini yapmak mümkündür. Bunun için şu adımlar takip edilmelidir:



- Alfa işaretini yapabilmek için başlat menüsüne girilmelidir. Buradan karakter eşlem uygulaması açılmalıdır.

- Karakter eşlem uygulamasına girildikten sonra kopyalanan karakterler yazan bölümün alt kısmında gelişmiş görünüm butonu tıklanmalı ve bu kısım işaretlenmelidir.

- Daha sonra Unicode'a git yazan kısım ve yanındaki boşluk kısım kullanılmalıdır. Alfa işareti yapılacak ise bu boşluğa 93B1 kodu yazılmalı ve Enter tuşuna basılmalıdır.

- Burada karakter eşlem uygulaması ile alfa işareti görülür. İşaretin üzerine çift tıklanarak seç butonu basılmalıdır.

- Seçilen işareti kopyala butonuna tıklanarak kopyalanmalıdır. Daha sonra bu işareti istediğiniz yere CTRL+V tuşlarına aynı anda basarak kopyalayabilirsiniz.



Alfa işareti klavye üzerinde bulunmamaktadır. Bu nedenle bu işareti yapmak için karakter eşlem tablosu kullanılabilir. Bunun dışında internetin üzerinden alfa yazarak karşınıza çıkan alfa işaretini kopyala yapıştır yapabilirsiniz.