Büyüktür/küçüktür İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle (>) (<) İşareti Yapımı

Bilgisayar klavyesi üzerinde bazı işaretler ve semboller bulundukları tuş vasıtası ile kullanılabilir. Fakat bazıları belirli tuş kombinasyonları ile oluşturulmaktadır. Büyüktür ve küçüktür işareti de bu şekilde oluşturulmaktadır.



Bilgisayar Klavyesi ile Büyüktür ve Küçüktür (>) (



Bilgisayar klavyesi üzerinden büyüktür ve küçüktür işareti yapmak oldukça basittir. Günümüzde çok sık kullanılan bir işaret olup klavye üzerinde de yer almaktadır. Bu işaretlerin nasıl yazıldığını aşağıda sizlere açıkladık.



1) Eski tip ve yeni tip klavyelerde büyüktür ve küçüktür işareti farklı yerlerde olabilmektedir. İlk olarak Shift tuşuna basılı tutulmalıdır. Shift tuşuna basılı tutarak büyüktür ve küçüktür işaretlerinin olduğu tuşlara basılır ise bu işaret yazılmış olur.



2) Eğer klavye üzerinde bu işaretler bulunmuyor ise büyüktür işareti için; Alt tuşuna basılı tutarak Numlock bölümünden 062 sayıları girilmelidir. Küçüktür işareti için ise; Alt tuşuna basılı tutarak Numlock bölümünden 060 sayıları girilmelidir.