Dijitalleşme nedir? Faydaları Nelerdir? Dijitalleşme nedir? Faydaları Nelerdir?

Dijitale aktarılan her türlü bilginin bulunması, işlenmesi ve üstünde çalışılması çok daha kolay hale gelmektedir. Dijitalleşme, fiziksel eforu en aza indirip en yüksek verimi almanın önde gelen yöntemlerinden biridir. Günümüzde dijitallerin etkilerini hayatımızın her alanında, alışveriş yaparken, belge saklarken, yazı yazarken, sosyal medyada çevremizle irtibat kurarken, iş ararken ve daha birçok şey yaparken hissetmekteyiz.

Dijital Dönüşümün Faydaları Nelerdir?

Dijital dönüşümün en büyük faydalarından biri, kağıt tüketimini azaltarak doğanın korunmasına yardımcı olması ve dijital evrakların bulunması, gönderilmesi, alınması, saklanması daha kolay olduğundan zaman ve efordan tasarruf ettirmesidir. Günlük hayatımızda dijital dönüşümden en çok e-posta alıp gönderirken, bankaların internet ve mobil şubelerinden işlem yaparken ve hatta otobüs ve uçak bileti alırken faydalanmaktayız. Yaptığımız işlemler sonucunda alacağımız ve vereceğimiz her türlü evrakı, bileti ayrıca dijital olarak saklama seçeneğine de sahip olduğumuzdan kağıttan, zamandan ve yerden de tasarruf edebiliyoruz. Cep telefonlarımızla ya da dijital kameralarımızla yüzlerce fotoğraf çekip bastırıp albümlerde saklamak yerine harici belleklerde ya da bulut depolarımızda saklayabiliyoruz.

Dijitalleşmeden en çok faydalanan sektörlerden biri ticaret, yani dijital haliyle e-ticaret. Artık bir şeyi satın almak için yegâne seçeneğiniz mağazasına gitmek değil. Dijital dönüşüm sayesinde internet sitelerinden sayısız ürünü görüntüleyip dijital bankacılık ile ödemesini yapıp kapımıza kadar getirtebiliyoruz. Dijital dönüşümün iş hayatındaki faydaları da yadsınamayacak kadar fazla. Dijital halde işlenen verilerin daha hızlı ve daha kesin sonuç vermesi sayesinde önemli kararları daha isabetli ve daha mutlak verilere dayanarak alabiliyoruz. Firmalar elde ettikleri dijital verilere dayanarak müşterilerinin kendilerinden beklediği ürün ve hizmetler hakkında çok daha isabetli tahminler yapabiliyor. Ancak bu dönüşümün olmazsa olmazı, tabii ki veri toplamak toplanan verileri doğru bir biçimde işlemek. Bunun için de çeşitli dijital çözümler mevcut. Gerek yazılımlar, gerekse danışmanlıklar yine dijital yollardan hızlı bir sonuç alınmasını sağlayabiliyor.

Dijitalleşmenin önemi, Korona virüs pandemisinde de iyice ortaya çıktı. Dünya çapında ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve karantinalar, şirketlerin dijitalleşme konusunda çok daha hızlı adımlar atmasına sebep oldu. Sokaklarda kimsenin olmadığı dönemlerde dijitalleşme sayesinde çoğu kişi işyerini ayakta tutabildi. Hatta bankalar, müşteri temsilcilerinin müşterilerle dijital platformlar üzerinden görüntülü görüşmelerini sağlayarak fiziki olarak para çekmek ve para yatırmak hariç geri kalan bütün işlemlerin yapılmasını bile sağladı. Sonuç olarak dijitalleşme sadece çağın gerekliliği değil, doğayı koruma açısından da büyük önem taşıyan bir konu.