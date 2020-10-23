Facebook Çöpçatan servisini Avrupa'da hizmete açtı

Ünlü sosyal medya devi, Facebook Çöpçatanlık Hizmetini Şubat ayında devreye sokacaktı ancak Avrupa Birliği’nin Dünyanın en büyük teknoloji firmalarını denetlemek üzere kurduğu İrlanda’nın Veri Koruma Komisyonu’nun (DPC) şüpheleri üstüne hizmetin açılışını ertelemişti.

DPC’den hizmetin açılmasına çok kısa bir süre kala kendilerine haber verilmesi üzerine şüphelendikleri açıklaması gelmişti. Ayrıca, Facebook’un veri koruma önlemleri ve karar verme aşamaları hakkında herhangi bir belde sunmadığını da belirtmişlerdi.

Facebook çöpçatanlık hizmetinin ürün müdürü Kate Orseth, kendi yazdığı blog yazısında kullanıcıların istedikleri zaman çöpçatanlık hizmetinde profil oluşturabileceklerini ve istedikleri zaman da Facebook hesaplarını silmeden çöpçatanlık hizmetindeki hesaplarını kapatabileceklerini açıklamıştı.

Çöpçatanlık hizmetine kaydolan kullanıcıların adları ve yaşları Facebook profillerinden alınacak, soyadları gösterilmeyecek, ayrıca kullanıcılar hangi bilgilerinin profillerinde gösterileceğini kendileri belirleyecekler.