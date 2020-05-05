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İşsizlik maaşı adından da anlaşılabileceği gibi İşkur tarafından işsiz kaldığınız dönemler için size ödenen ve hayatınızı asgari düzeyde devam ettirebileceğiniz seviyede bir ödemedir. İşsizlik maaşı alabilmek için iş akdinizin feshedilmesinden sonra en geç 30 gün içerisinde İşkur Müdürlüklerine başvurmanız gerekir. Fakat bu 30 günlük süreyi elinizde olmayan sebeplerle (hukuki terimi mücbir sebep) geçirirseniz bunun da bir çözümü var. Mücbir sebepler denilen bu sebeplerin gerçekleşmesi halinde, 30 günlük süre başvuru sürenize ekleniyor.

Eğer işsizlik maaşına başvurmak istiyorsanız bazı şartları yerine getirmiş olmanız gerekiyor. İşsizlik maaşı başvuru şartları olarak, hizmet aktinizin sona ermesinden önce 120 gün hizmet sözleşmenizin bulunmuş olması, son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemiş olmak gibi bazı özel şartlar yer alıyor. Burada yer alan en önemli şartlardan biri de işe sizin isteğiniz ya da kusurunuz dışında işveren tarafından son verilmesi. Yani siz kendi isteğinizle istifa ederseniz işsizlik maaşı alamıyorsunuz.

Şartları sağlamanız halinde başvurunuzu direkt İşkur Müdürlüklerine giderek yapabileceğiniz gibi; dilerseniz internet sitesi üzerinden de yapabilirsiniz. Fakat vekaletname ile bir başkası üzerinden başvuru yapamıyorsunuz.

İşsizlik maaşı nasıl alınır? Ne kadardır?

Başvuru şartlarını yerine getirip; işsizlik maaşı almaya hak kazandığınızda ise PTT şubelerinden birine giderek maaşlarınızı alabileceksiniz. Ödemelerin her ayın 5’inde yapıldığını da belirtelim. İşsiz kaldığınız süreler içerisinde de İşkur size yeni bir iş bulmada yardımcı olduğu gibi; eğitimler de vererek mesleki olarak sizi geliştiriyor.

İşsizlik maaşının nasıl hesaplandığına ise isterseniz birlikte bir bakalım: Kanun gereği hizmet akdinin fesinden önceki üç yıl içerisinde çalışmış olmanız ve en az 600 işgünü prim ödemesi yapmış olmanız gerekiyor. Yani işe girdikten sonra 1-2 yıl içerisinde ayrılırsanız bu haktan faydalanamıyorsunuz.

İşssizlik maaşı hesaplanırken günlük brüt kazancınızın yüzde 40’ı esas alınıyor. Fakat bu bedel mevcut maaşınız çok yüksek olsa bile asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. Yani üst limitiniz brüt asgari ücretin yüzde 80’i oluyor. Zaten bu ödemenin amacının da aslında hayatınızı en alt düzeyde geçirebilecek bir seviye olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Eğer hedef işsizlik maaşının rahat bir geçinme düzeyi sağlaması olsaydı, muhtemelen herkes üç sene çalıştıktan sonra bu yolu seçiyor olurdu. Bu da işsizliği arttırırdı.

Peki işsizlik maaşı almaya hak kazananlar ne kadarlık bir süre ile bu maaşı alabiliyorlar? Hemen belirtelim:

600 gün prim ödemişseniz 180 gün,

900 gün prim öedemişseniz 240 gün,

1080 gün prim ödemişseniz 300 gün işsizlik amaşı alabiliyorsunuz.

Bununla ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu İşkur Müdürlüklerine sorabileceğinizi de hatırlatalım.