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    HaberlerTeknoloji Haberleri İzmir için deprem erken uyarı sistemi geliştirildi
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    27.11.2020 - 12:41 | | AA

    İzmir için deprem erken uyarı sistemi geliştirildi

    Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından hazırlanan erken uyarı sistemi projesiyle büyük yer hareketlerinin önceden tespit edilerek deprem sırasında oluşabilecek can ve mal kaybının azaltılması hedefleniyor.

    İzmir için deprem erken uyarı sistemi geliştirildi

    DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan  Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremlerin en çok hasar  veren afetlerin başında geldiğini söyledi. Buna benzer bir projenin sadece  İstanbul'da uygulandığını ve çok önemli olduğunu aktaran Sözbilir, şöyle devam  etti:

    "Kandilli Rasathanesi ile İzmir'de herhangi bir fay kırıldığında hangi  yerleşim yerine ne zaman sismik dalganın yıkıcı etkisi gelecek onu belirlemeye  yönelik bir çalışma olacak. Projenin temelinde belli bir haberleşme mekanizması  içinde belli yerlere sensörlerimizi yerleştiriyoruz. Özellikle o sismometre  özelliklerinden yola çıkarak bir ana veri merkezimiz oluyor. Bir eşik değer  koyuyoruz onu aştığı zaman uyarı geliyor. Yıkıcı deprem gelmeden önce İzmir'de  elektrik, su, doğalgaz hatlarının kesilmesi, raylı sistemlerin durdurulması, kamu  kurumlarına uyarı yapılması, büyük sanayi tesislerinde üretimin durdurulması, her  türlü akaryakıt aktarımının durdurulması gibi esaslara dayanan bir mekanizma  kurmaya çalışıyoruz. Bölgede var olan sismometrelerin yanı sıra 6 tane daha  yerleştiriyoruz. Özellikle hastanelere yerleştirmek için girişimlerde bulunduk."

    İlk 6 ay proje üzerinde denemeler yapacaklarını ifade eden Sözbilir,  şu değerlendirmeyi yaptı:

    "1 yıl sonra da devreye girmesini planlıyoruz. Örneğin yaşadığımız bu  depremde erken uyarı sistemi olsaydı yaklaşık olarak deprem yerinden Bayraklı'ya  kadar olan süre 15 saniye, bu süre civarında bir kazancımız olacaktı. Bu da  vatandaşlar ölçeğinde değil ama Valilik ve AFAD ölçeğinde alınacak önlemlerle  ilgili önemli bir süre."

    Projede jeoloji, jeofizik, inşaat, bilgisayar ve elektronik  mühendislikleri bölümlerinden yerli ve yabancı uzman hocaların yer aldığını dile  getiren Sözbilir, kurulacak ekipman ve kullanılacak yazılımların proje bünyesinde  geliştirilmesini amaçladıklarına işaret etti. Prof. Dr. Sözbilir, bu kapsamda  elde edilecek ekipman ve bilgi birikiminin gelecekte bilimsel araştırma  projelerine de önemli katkı sunacağına inandığını kaydetti.

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