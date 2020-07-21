Msvcp110.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Bilgisayar kullanıcıları günlük hayatlarında indirdikleri bir program veya bir oyun içerisinde msvcp110.dll hatası ile karşılaşabilirler. Bu hata ile karşılaşan kullanıcıların bazı yöntemleri uygulayarak hatanın çözüme kavuşması mümkündür.



MSVCP110.DLL HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

İşletim sistemleri 32 bit veya 64 bit olabilir. Bundan kaynaklı pek çok kullanıcı oyun veya programlarda hata almaktadır. İşletim sistemi 32 Bit olan kullanıcılar indirme sırasında indirdikleri dll dosyasının Windows sürümünün 32 bit olup olmadığına dikkat etmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde işletim sistemi 64 bit olan kullanıcılar indirme esnasında Windows sürümünün 64bit olduğundan emin olmaları gerekir. Kullanıcılar Windows sürümlerini bilmedikleri için msvcp110.dll hatası ile sıklıkla karşılaşmaktadır.



SORUNU GİDERMEK İÇİN ÖNERİLER

Bilgisayar kullanıcıları msvcp110.dll hatasını genellikle Windows sürümünün ne olduğunu bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Kullanıcılar Windows işletim sisteminin sürümünün 32 bir veya 64 bit seçeneklerinden hangisine ait ise ona göre program veya oyun indirme işlemleri yapılmalıdır. Bu nedenle bu hatadan kaynaklı msvcp110.dll hatası ile karşılaşılır.



Bunlar dışında indirilen dll dosyasında hata alıyorsanız bilgisayar içerisinde sıkıştırılmış olarak Winrar yardımı ile açmalısınız. Klasör içerisinde var olan dll dosyasını mouse yardımı ile sağ tıklayıp kopyalayınız. Kopyalanan dll dosyasını Windows 23 bit işletim sistemi kullanıyorsanız, C sürücüsünün içindeki Windows dosyasının System32 klasörüne yükleyiniz. Fakat Windows 64 bit işletim sistemi kullanıyorsanız tekrardan kopyalanan dosyayı C sürücüsü içinde bulunan Windows dosyası içindeki SysWOW64 klasörüne yükleyiniz.



Dosya bu klasörün içine yüklenirken zaten var olduğuna dair vbir uyarı gelir. Bunun için bilgisayardaki dll dosyasının değiştirilmesi istenerek üzerine yüklenmelidir. Yükleme işleminden sonra bilgisayar kapanır ve yeniden başlatılır.