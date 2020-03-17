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    HaberlerOyun Haberleri Fallout New Vegas'a Corona virüs modu geldi!
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    17.03.2020 - 11:35 |

    Fallout New Vegas'a Corona virüs modu geldi!

    Dünyaya yayılan Corona virüs, oyunlarda da etkisini göstermeye başladı. Immersive Coronavirus mod eklentisiyle birlikte yarasa çorbası içerek virüs yayılıyor ve hayatta kalma çabası içine giriyorsunuz.

    Fallout New Vegas'a Corona virüs modu geldi!

    2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. JotunYmir isimli bir mod geliştiricisi, Corona virüs salgınını Fallout New Vegas'a getirdi. Immersive Coronavirus modu, oyuna yarasa çorbası ekliyor ve bunun sonucunda içerek enfekte olabiliyorsunuz. 

    Bu mod oyun dünyasında şu ana kadar bilinen ilk Corona virüs modu. Muhtemelen sonuncusu da olmayacaktır. Fallout Nev Vegas'ın Immersive Coronavirus modunu oynayabilmek için, Dead Money Gun Runners' Arsenal, Honest Hearts, Lonesome Road ve Old World Blues DLC'lerinin yüklü olması gerekiyor.

    Serra Yılmaz açıklama yaptıİtalya'da yaşayan ve şu an corona virüs salgını nedeniyle karantinada olan Serra Yılmaz'ın sağlık durumu çok merak edildi. Usta oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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