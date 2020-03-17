Fallout New Vegas'a Corona virüs modu geldi!

2019 yılının sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. JotunYmir isimli bir mod geliştiricisi, Corona virüs salgınını Fallout New Vegas'a getirdi. Immersive Coronavirus modu, oyuna yarasa çorbası ekliyor ve bunun sonucunda içerek enfekte olabiliyorsunuz.

Bu mod oyun dünyasında şu ana kadar bilinen ilk Corona virüs modu. Muhtemelen sonuncusu da olmayacaktır. Fallout Nev Vegas'ın Immersive Coronavirus modunu oynayabilmek için, Dead Money Gun Runners' Arsenal, Honest Hearts, Lonesome Road ve Old World Blues DLC'lerinin yüklü olması gerekiyor.