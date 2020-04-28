Ghost of Tsushima ne zaman çıkacak?

PlayStation 4'e gelmesi beklenen özel oyunlardan biri olan Ghost of Tsushima'nın çıkış tarihi açıklandı. Herhangi bir ertelenme söz konusu olmazsa 17 Temmuz 2020 tarihinde raflardaki yerini alacak.

Ghost of Tsushima, 13. yüzyılda Moğol İmparatorluğu'nun Doğu'yu fethetmek için, Japonya'ya saldırmasını ele alıyor. Acımasız general Khotun Khan'ın liderliğindeki Moğol ordusu önüne gelen her şeyi yok ederken, Japonya ile arasında kalan tek engel Tsushima Adası'dır. Bu noktada ana karakterimiz Jin Sakai, Moğol ordusuna karşı direnen son klan üyelerinden biri.