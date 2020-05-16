2013 yılında piyasaya sunulan GTA 5, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen oyun yayıncılarının bulunduğu Twitch platformunda 2020 yılının Nisan ayında en çok izlenen 6. oyun olmayı başaran GTA 5, Epic Games tarafından ücretsiz hale getirildi.

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA 5, hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? Bu soruların cevabı haberimizde...

GTA 5 hileleri neler?

Hızlı Koşu : CATCHME

CATCHME Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

PAINKILLER Hızlı Yüzme : GOTGILLS

GOTGILLS Ağır Çekim : SLOWMO

: SLOWMO Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

DEADEYE Yönetmen Modu : JRTALENT

JRTALENT Sarhoş Modu : LIQUOR

LIQUOR Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

POWERUP Süper Zıplama : HOPTOIT

HOPTOIT Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

FUGITIVE Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL

SKYFALL Yerçekimini Azalt : FLOATER

FLOATER Kayan Araçlar : SNOWDAY

SNOWDAY Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

LAWYERUP Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri

StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM

ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM Sanchez Motoru : OFFROAD

OFFROAD Comet Arabası : COMET

COMET Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

BUZZOFF BMX Bisiklet : BANDIT

BANDIT Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

TRASHED Duster Uçağı : FLYSPRAY

FLYSPRAY Limuzin (Limo) : VINEWOOD

VINEWOOD Golf Arabası : HOLEIN1

HOLEIN1 Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma

Patlayıcı Mermiler : H IGHEX

IGHEX Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

HOTHANDS Silahlar : TOOLUP

TOOLUP Can & Zırh Doldur : TURTLE

TURTLE Ateşli Mermiler : INCENDIARY

INCENDIARY Paraşüt : SKYDIVE

Gta 5 Özel Araç Hileleri