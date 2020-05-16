16.05.2020 - 23:43 |
GTA 5 hileleri neler?
Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan, açık dünya ve bol aksiyonun bulunduğu GTA 5, Epic Games tarafından 15-21 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz oldu. Peki, bu kadar popüler olan GTA 5'in hilaleri var mı? GTA 5 hileleri neler? Bu soruların cevabı bu haberde...
2013 yılında piyasaya sunulan GTA 5, dünyanın en popüler oyunları arasında yer alıyor. Dünyanın önde gelen oyun yayıncılarının bulunduğu Twitch platformunda 2020 yılının Nisan ayında en çok izlenen 6. oyun olmayı başaran GTA 5, Epic Games tarafından ücretsiz hale getirildi.
Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA 5, hileleri var mı? GTA 5 hileleri neler? Bu soruların cevabı haberimizde...
GTA 5 hileleri neler?
- Hızlı Koşu : CATCHME
- Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER
- Hızlı Yüzme : GOTGILLS
- Ağır Çekim : SLOWMO
- Ağır Çekim Nişan : DEADEYE
- Yönetmen Modu : JRTALENT
- Sarhoş Modu : LIQUOR
- Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP
- Süper Zıplama : HOPTOIT
- Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE
- Gökyüzünden Aşağı Süzülme : SKYFALL
- Yerçekimini Azalt : FLOATER
- Kayan Araçlar : SNOWDAY
- Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP
- Havayı Değiştir : MAKEITRAIN
Araba, Uçak, Bisiklet ve Motor Hileleri
- StuPCJ-600 Motoru : ROCKETnt Uçağı : BARNSTORM
- Sanchez Motoru : OFFROAD
- Comet Arabası : COMET
- Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF
- BMX Bisiklet : BANDIT
- Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED
- Duster Uçağı : FLYSPRAY
- Limuzin (Limo) : VINEWOOD
- Golf Arabası : HOLEIN1
- Rapid GT Arabası : RAPIDGT
Gta 5 Silahlar, Eşyalar ve Çatışma
- Patlayıcı Mermiler : HIGHEX
- Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS
- Silahlar : TOOLUP
- Can & Zırh Doldur : TURTLE
- Ateşli Mermiler : INCENDIARY
- Paraşüt : SKYDIVE
Gta 5 Özel Araç Hileleri
- Deniz Uçağı : EXTINCT
- Denizaltı : BUBBLES
- Duke O’Death Arabası : DEATHCAR