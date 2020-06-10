Daha iyi PUBG oyuncusu olmanÄ±n ipuÃ§larÄ±nÄ± profesyonellere sorduk

Batuhan DÃ¶nertaÅŸ / Ã–zel

DÃ¼nyanÄ±n geliÅŸen ve en Ã¶nemli sektÃ¶rlerinden biri haline gelmeye baÅŸlayan e-spor, her geÃ§en gÃ¼n farklÄ± oyunlarÄ± kapsamaya baÅŸladÄ±. Ã‡eÅŸitli firmalar bu sektÃ¶re yatÄ±rÄ±m yaparak, hem sektÃ¶rÃ¼n hem de kendi firmalarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesini saÄŸlÄ±yor.

E-spor arenasÄ±na katÄ±lan ve battle royal oyun tÃ¼rÃ¼nÃ¼n yaratÄ±cÄ±sÄ± olan PUBG, gÃ¼n geÃ§tikÃ§e daha bÃ¼yÃ¼k kitlelere ulaÅŸÄ±yor. Hem eÄŸlence hem de e-spor odaklÄ± ilerleyen oyunlardan biri olan PUBG, bilgiÄŸiniz gibi tÃ¼m platformlarda yer alÄ±yor. Profesyonel PUBG kariyeri ile merak ettiklerinizi yanÄ±tlamak amacÄ±yla Amerika'nÄ±n en Ã¶nemli e-spor takÄ±mlarÄ±ndan birinde olan Team SoloMid'den Ã–mer 'IROH' Develi ile rÃ¶portaj yaptÄ±k. Keyifli okumalar...

PUBG serÃ¼venin nasÄ±l baÅŸladÄ±?

Ã–.I.D: PUBG'ye bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n beni yapÄ±lacak bir lan turnuvasÄ±na davet etmesi Ã¼zerine baÅŸladÄ±m. Ä°lk turnuvamdan baÅŸarÄ± yakalamanÄ±n verdiÄŸi haz ve bir kariyer inÅŸa edebileceÄŸimin inancÄ± beni buralara kadar getirdi.

Profesyonel kariyerini Ã¶zetleyecek olursan, en Ã¶nemli tecrÃ¼belerin neler oldu?

Ã–.I.D: Ä°lk olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m en gÃ¼zel ve en uzun tecrÃ¼belerden olan PUBG Europe League'yi Ã¶rnek olarak verebilirim. Almanya'da 1 sene boyunca 15 farklÄ± takÄ±mla yÃ¼zyÃ¼ze bir lig oynama fÄ±rsatÄ± hem gerÃ§ek hayata dair hem de oyuna dair Ã§ok tecrÃ¼be edinmemi saÄŸladÄ±. Daha sonrasÄ±nda 2019 Nations Cup Korea turnuvasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi diÄŸer Ã¼lkelerin takÄ±mlarÄ±na karÅŸÄ± temsil etmek benim iÃ§in Ã§ok gÃ¼zel bir tecrÃ¼be oldu. Son olarak ise PUBG Global Championship'i sÃ¶ylemeliyim. PUBG'nin bugÃ¼ne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k turnuvaydÄ± ve bu turnuvada DÃ¼nya'nÄ±n her kÄ±tasÄ±ndan en iyi takÄ±mlara karÅŸÄ± oynama ÅŸansÄ±m oldu.

TakÄ±m iÃ§indeki mekanikler nasÄ±l iÅŸliyor? KÄ±saca takÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n geÃ§miÅŸini Ã¶ÄŸrenebilir miyiz?

Ã–.I.D: TakÄ±mÄ±mÄ±zda bir oyun iÃ§i lider (Igl) var, Igl'in gÃ¶revi kÄ±saca takÄ±mÄ± yÃ¶netmek. Nereye nasÄ±l gideceÄŸimizi ve takÄ±mca nasÄ±l hareket edeceÄŸimizi belirten kiÅŸi o oluyor. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda oyun iÃ§inde arkamÄ±zÄ±n kollanmasÄ± gereken bir durum olduÄŸunda o an en uygun olan oyuncu genel olarak bunu yapan kiÅŸi oluyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§oÄŸunlukla her oyuncuya eÅŸit yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼yor. TakÄ±ma katÄ±lan en yeni oyuncumuz Fexx, Ã¶ncesinde WTSG takÄ±mÄ±nda kendi adÄ±mÄ±zla oynarken Sambty ile oynuyorduk fakat o profesyonel kariyerinden emekli oldu.

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PCS hakkÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin neler?

Ã–.I.D: BÃ¼tÃ¼n DÃ¼nya'yÄ± etkileyen coronavirÃ¼s bizim oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z turnuvalarÄ± da etkiledi ve bu durum dÃ¼zelene kadar LAN etkinliklere katÄ±lamÄ±yoruz. PUBG'nin getirdiÄŸi online PCS sistemi gerÃ§ekten Ã§ok iyi ve PUBG Espor ekosisteminin ayakta kalmasÄ±, hatta gÃ¼Ã§lenmesi adÄ±na bu turnuvalarÄ±n kesinlikle artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ve ilk turnuvanÄ±n Covid-19'a karÅŸÄ± verilen savaÅŸ iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir baÄŸÄ±ÅŸ turnuvasÄ± olmasÄ± hoÅŸ bir detay.

DoÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z noktalar ne oldu?

Ã–.I.D: Biz takÄ±mÄ±mÄ±za yeni bir oyuncu gelmesi ve organizasyonumuzun deÄŸiÅŸmesi sebebiyle Ã§ok yeni bir takÄ±m sayÄ±lÄ±rÄ±z. Buna raÄŸmen iyi bir takÄ±m kimyasÄ±na sahip olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ve her geÃ§en gÃ¼n kendimizi geliÅŸtiriyoruz. TakÄ±m oyunumuz ve diÄŸer takÄ±mlarla savaÅŸÄ±rken ateÅŸ gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir hayli iyi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z en bariz yanlÄ±ÅŸ iÅŸe oyunun erken safhalarÄ±nda takÄ±mÄ±mÄ±zdan oyuncu eksilmesi diyebilirim.

Ä°lerideki turnuvalar iÃ§in belirlediÄŸiniz hedefleriniz neler?

Ã–.I.D: Bu turnuvada 6. sÄ±rada bitirdik ve kÃ¶tÃ¼ bir sÄ±ralama olmasa dahi bunun bizi pek tatmin ettiÄŸini sÃ¶yleyemem Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± baÅŸarabileceÄŸimizi biliyoruz. HatalarÄ±mÄ±zdan ders alÄ±p onlarÄ±n Ã¼zerine kafa yorup Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki turnuvalarÄ±n hepsinde en azÄ±ndan ilk 3'de olup bir tane de birincilik almayÄ± hedefliyoruz.

Turnuvalar iÃ§in nasÄ±l hazÄ±rlanÄ±yorsunuz? Belirli antrenman dÃ¼zeniniz ve periyodlarÄ±nÄ±z var mÄ±?

Ã–.I.D: Turnuvalar iÃ§in hazÄ±rlanÄ±rken eski maÃ§larÄ±n kayÄ±tlarÄ±ndan diÄŸer takÄ±mlarÄ±n hareketlerini analiz ediyoruz ve ona gÃ¶re planlar oluÅŸturuyoruz. Oyun iÃ§i performansÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmak ve zinde olmak iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k bireysel ve takÄ±mca antrenmanlar yapÄ±yoruz. DÃ¼zenimiz her turnuvanÄ±n sistemine gÃ¶re deÄŸiÅŸiyor.

PUBG takÄ±mÄ± kurmak isteyen ve profesyonel oyuncu olma hayali kuran kiÅŸilere ne tavsiyelerde bulunabilirsin?

Ã–.I.D: Pro takÄ±mlarÄ±n oynadÄ±klarÄ± turnuvalarÄ±n ve pro oyuncularÄ±n canlÄ± yayÄ±nlarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Twitch gibi platformlardan onlarÄ± izleyip tecrÃ¼belerinden faydalanmak ve iyi takÄ±m kimyasÄ± oluÅŸturmaya yÃ¶nelik takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± bulmak Ã§ok Ã¶nemli. Bunun Ã¼zerine ek olarak doÄŸru ve bol antrenman baÅŸarÄ±ya giden yolda olmazsa olmazlardan biri.