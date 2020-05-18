PUBG Lite sistem gereksinimleri

Battleroyal denince akla gelen ilk oyun olmayı başaran PUBG, düşük donanıma sahip bilgisayarlarda akıcı bir performans sunmadığı için, PUBG Corporation ve Krafton tarafından düşük güce sahip bilgisayarlarda da oynanabilmesi için PUBG Lite geliştirildi. Peki, PUBG Lite'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? PUBG Lite hangi bilgisayarlarda oynanır?

PUBG Lite kaç GB?

PUBG Lite, PUBG'nin aksine çok ufak bir dosya boyutuna sahip. Bu nedenle bilgisayarınızda biraz yer olsa dahi oyunu kurup oynayabiliyorsunuz. PUBG Lite'nin dosya boyutu sadece 4 GB. Günümüz oyunlarıyla kıyaslandığında gerçekten küçük bir dosya boyutu olduğu söyleyebiliriz.

PUBG Lite minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows, 7, 8, 10, 64 Bit

CPU: Core i3, 2.4 GHz

RAM: 4 GB

GPU: Intel HD Caphics 4000

Kapladığı Alan: 4GB

PUBG Lite önerilen sistem gereksinimleri