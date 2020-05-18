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    18.05.2020 - 15:27 |

    PUBG Lite sistem gereksinimleri

    Battleroyal oyun türünü oyunseverlerle tanıştıran PUBG'nin düşük donanıma sahip olan bilgisayarlarda da oynanmasını sağlayan, PUBG Lite, sistem gereksinimleri neler?

    PUBG Lite sistem gereksinimleri

    Battleroyal denince akla gelen ilk oyun olmayı başaran PUBG, düşük donanıma sahip bilgisayarlarda akıcı bir performans sunmadığı için, PUBG Corporation ve Krafton tarafından düşük güce sahip bilgisayarlarda da oynanabilmesi için PUBG Lite geliştirildi. Peki, PUBG Lite'nin minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? PUBG Lite hangi bilgisayarlarda oynanır?

    PUBG Lite kaç GB?

    PUBG Lite, PUBG'nin aksine çok ufak bir dosya boyutuna sahip. Bu nedenle bilgisayarınızda biraz yer olsa dahi oyunu kurup oynayabiliyorsunuz. PUBG Lite'nin dosya boyutu sadece 4 GB. Günümüz oyunlarıyla kıyaslandığında gerçekten küçük bir dosya boyutu olduğu söyleyebiliriz.

    PUBG Lite minimum sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows, 7, 8, 10, 64 Bit
    • CPU: Core i3, 2.4 GHz
    • RAM: 4 GB
    • GPU: Intel HD Caphics 4000
    • Kapladığı Alan: 4GB

    PUBG Lite önerilen sistem gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows, 7, 8, 10, 64 Bit
    • CPU: Core i5, 2.8 GHz
    • RAM: 8 GB
    • GPU: NVIDIA Geforce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
    • Kapladığı Alan: 4GB
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