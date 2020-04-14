BİST96.3990EURO7,410,41USD6,780,06ALTIN374,020,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOyun Haberleri Yeni Crysis oyunu geliyor olabilir!
    ABONE OL
    14.04.2020 - 08:20 |

    Yeni Crysis oyunu geliyor olabilir!

    En son 7 yıl önce son oyunu piyasaya çıkan Crysis ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Crysis'in resmi Twitter hesabından, yeni oyun için heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.

    Yeni Crysis oyunu geliyor olabilir!

    Çıktığı dönemde grafikleriyle damga vuran Yerli kardeşler tarafından yapılan Crysis'in hikayesi yedi yıl önce son bulmuştu. Aradan geçen yedi yılın ardından hala grafikleriyle göz dolduran oyunla ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

    Yeni Crysis oyunu geliyor olabilir

    Crysis'in resmi Twitter hesabı üzerinden "Receiving Data" yani "Bilgiler alınıyor" şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu da yeni bir Crysis oyununun ya da bugüne kadar piyasaya sürülen oyunlardan birinin tekrardan yapılmaya başlandığı hakkında iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Şu an için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, ancak yeni bir oyun gelirse bunun PlayStation 4 ve bilgisayar odaklı olabileceği söyleniyor. Yani yeni Crysis oyunu, yeni konsollara yönelik remake bir yapım olabilir.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM aktüel katalog yayınlandı! (14 Nisan - 17 Nisan) BİM çalışma saatleri kaç?

    BİM aktüel katalog yayınlandı! (14 Nisan - 17 Nisan) BİM çalışma saatleri kaç?

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    Herkes bekliyordu! İlk onay çıktı ve belli oldu...

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    'Çatıda bile rahat bırakmıyorlar'

    Af yasası son dakika bugün! İnfaz teklifi kabul edildi! Af yasası kimlere vuruyor 2020?

    Af yasası son dakika bugün! İnfaz teklifi kabul edildi! Af yasası kimlere vuruyor 2020?

    Sıradaki Haber