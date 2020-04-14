Yeni Crysis oyunu geliyor olabilir!

Çıktığı dönemde grafikleriyle damga vuran Yerli kardeşler tarafından yapılan Crysis'in hikayesi yedi yıl önce son bulmuştu. Aradan geçen yedi yılın ardından hala grafikleriyle göz dolduran oyunla ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

Crysis'in resmi Twitter hesabı üzerinden "Receiving Data" yani "Bilgiler alınıyor" şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu da yeni bir Crysis oyununun ya da bugüne kadar piyasaya sürülen oyunlardan birinin tekrardan yapılmaya başlandığı hakkında iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Şu an için herhangi bir resmi açıklama yapılmadı, ancak yeni bir oyun gelirse bunun PlayStation 4 ve bilgisayar odaklı olabileceği söyleniyor. Yani yeni Crysis oyunu, yeni konsollara yönelik remake bir yapım olabilir.