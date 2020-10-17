Youtube Video Silme Nasıl Yapılır? Youtube'a Eklenen Silmeden Videoyu Düzenlemek Mümkün Mü?

Kişilerin Youtube kanalları üzerinden yükledikleri videoları silmeleri mümkündür. Fakat yüklenen her yeni video yeni bir URL'ye sahip olması nedeniyle videoyu başka bir video ile değiştirmek mümkün değildir. Ama video üzerinde düzenlemeler yapılması mümkün olmaktadır.



Youtube Video Silme Nasıl Yapılır?



Youtube ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir internet sitesi olmaktadır. Ayrıca kişilerin kendi kanallarını oluşturdukları ve düzenli video paylaşımı yapıldığı bir kanal olmasından dolayı çok sık ziyaret edilmektedir. Kendi Google hesabından yüklenen tüm videoları silmek ise mümkündür. Video silme işlemi kalıcıdır ve silme işleminden sonra videoyu geri almak mümkün değildir. Video silme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:



- İlk olarak Youtube Studio oturumu açılmalıdır.

- Sol kısımda bulunan menüden videolar bölümü seçilmelidir.

- Videolar içerisinden silinmek istenen videonun üzeri

ne gelir tamamen sil seçeneği seçilmelidir.

- Ardından tamamen sil seçeneği seçilmeli ve bu şekilde silme işlemi gerçekleştirilmelidir.



Yapılan bu işlemler ile video üzerinde kaldırma işlemleri hemen başlatılır ve silinen video artık Youtube üzerinde gözükmez. Bu nedenle silinen bir videoyu geri almak mümkün değildir.



Youtube'a Eklenen Videolar Silmeden Değişiklik Yapılabilir mi?



Youtube'a eklenen vidoların hepsi yeni bir URL'ye sahip olurlar. Bu nedenle videoları başka videolar ile değiştirmek mümkün değildir. Fakat videolar üzerinden değişiklikler yapılabilir. Videolarda yapılacak değişiklikler şunlardır:



- Video Kırpma İşlemleri: Videoların başı, ortası veya sonunda herhangi bir bölüm kırpılabilir.

- Videoya Kart Ekleme: Videolara kartlar kullanarak yeni öğeler eklemek mümkündür. Kartlar üzerinde diğer videoların başlıkları veya bazı web site gibi öğeler gösterilebilir.

- Videoların Başlığında Düzenleme Yapma: Youtube'da bulunan videolarınızın başlığını, açıklamasını veya kategorisini değiştirmek mümkündür. Videoların gizlilik ayarları düzenlenebilir ve bunlar üzerinde birçok değişiklik yapılabilir.