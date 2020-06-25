Dünyanın En Büyük Huawei Mağazası Şangay’da Açıldı

Şangay’ın Nanjing bölgesinde, 5000 metrekarelik bir alanda açılan mağazaya, 1935 yılında İngiliz emlak kralı Silas Aaron Hardoon’un inşa ettiği, Hardoon Art Deco tarzı Nanjing Binası ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve kültürel dokusu korunarak modernize edilen yapı, şirketin en büyük amiral gemisi mağazası olarak, 24 Haziran’da kapılarını açtı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, şirketin yeni amiral gemisi mağazasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede; “Huawei her zaman için tüketicileriyle olan iletişim ve etkileşimine önem veren bir marka oldu. Bizim ilişkimiz sadece alıcı-satıcı ilişkisi değil. Müşterilerimizle daha derin bir bağımız var. Bu yeni amiral gemisi mağazası tüketicilerimiz ve uygulama geliştiricilerin bir araya geleceği özel bir platform. Bu alana entegre ettiğimiz kusursuz bir yapay zeka yaşam merkezi ile tüketicilerimize benzersiz bir yapay zeka ve nesnelerin interneti deneyimi yaşatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Tarih ve teknoloji bir arada

Şangay şehri yönetiminin tarihi yapılar kategorisinde değerlendirdiği Nanjing Binası, şehrin önemli ticaret merkezilerinden biri olarak adından söz ettirdi. Huawei’nin orijinal dokuya sadık kalarak yenilediği Nanjing Binası, tarihi özelliklerini korurken, görsel ve teknolojik özellikleriyle de yepyeni bir yaşam merkezi haline geldi. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CMO'su Herman Zhu, konuyla ilgili olarak; “Şangay şehir yönetiminin ilgili birimleriyle yakın iletişim içinde çalıştık. Binanın orijinal tasarımına kesinlikle müdahale etmeden, sunduğu orijinal dokuyu yeniden ürettik. Burada tüketicilerimiz için önemli bir sosyal birliktelik alanı yarattık” dedi.

Özel bir yapay zeka deneyimi

Huawei’nin yeni amiral gemisi mağazası, tüketicilere tüm senaryolar için zengin bir yapay zeka deneyimi ile birlikte, yapay zekayı günlük yaşama entegre etmek için yenilikçi seçenekler de sunuyor. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CMO'su Herman Zhu, konuyla ilgili olarak; “5G ve yapay zeka teknolojileri, kesintisiz bir dijital yaşamı mümkün kılıyor. Bunu kelimelerle anlatmak her zaman kolay değil, bu nedenle tüketicilerimizi yapay zeka odaklı bir yaşam tarzının konforunu ilk elden deneyimlemeleri için, amiral gemisi mağazamıza davet ediyoruz” dedi.

Mağazada, Huawei'nin tüketici ürün grubu birinci katta yer alıyor. Ürünler, 12 farklı senaryo ile dijital duvarlar aracılığı ile deneyimlenebiliyor. Böylece tüketiciler; günlük yaşam, iş ve eğlence ihtiyaçlarına uygun ürünleri farklı bir şekilde deneyimleyerek satın alabiliyorlar. İkinci katta ise farklı senaryolar eşliğinde akıllı deneyim alanı yer alıyor. Akıllı ev, mobil ofis, fitness ve sağlık, kolay seyahat ve eğlence deneyim kategorileri ile tüketiciler, "tek tıklamayla ev moduna geçiş", "çoklu ekran iş birliği", "spor verilerinin gerçek zamanlı senkronizasyonu", "MeeTime" ve "kolay seyahat" gibi özelliklerle bugünün ve geleceğin akıllı yaşam örneklerini deneyimliyorlar.

Şehrin sosyal buluşma noktası

Huawei’nin yeni amiral gemisi mağazasında çok sayıda kamusal alan var. Nanjing Binası’nın verandası, farklı alanları birbirine bağlayan geniş merdivenler ve güneş ışığından ilham alan aydınlatması ile eşsiz bir tasarım eşliğinde, yenilikçi bir sosyal buluşma alanı olarak tasarlandı. Mağaza ayrıca her gün ücretsiz eğitimlere de ev sahipliği yapacak. Her hafta gerçekleştirilecek 60'tan fazla ders kapsamında; video prodüksiyon, programlama, fitness ve müzik gibi konularda eğitimler verilecek. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri ve teknoloji uzmanları ile yerel sanatçılar, her ay farklı içerikteki toplantılar ve geliştirici görüşmeleri için bu özel alana davet edilecek. Huawei bu platformla, her tüketicinin özgürce yer alabileceği, katılımcı bir iletişim ve paylaşım alanı oluşturuyor.

Amiral gemisi mağazası Huawei'nin tüketici ürün yelpazesinin tamamını kapsıyor. Tüketiciler burada yaklaşık 220 deneyim danışmanıyla iletişim kurabilecek ve ürünlerin tüm kullanım özellikleri hakkında, 10 farklı dilde bilgi alabilecek. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CMO'su Herman Zhu, bu yenilikçi sosyal platformla ilgili olarak; “Burada sadece tüketicileri ve uygulama geliştiricileri değil, aynı zamanda tarih, sanat, teknolojinin geleceğine meraklı tüm kesimleri birleştiriyoruz. Huawei'nin gelecekte Çin'deki büyük şehirlerde benzer projeleri hayata geçirme planı bulunuyor” dedi.