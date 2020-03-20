Yeni 5G’li Nokia 8.3 ile 4 Yeni Nokia Telefon Tanıtıldı

HMD Global İcra Kurulu Başkanı Florian Seiche şunları söyledi:

“Tanıttığımız inovasyonlarla birlikte Nokia akıllı telefon deneyiminin her geçen gün daha iyiye gideceğine dair verdiğimiz taahhüdümüzü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. HMD Global için yeni bir döneme başlayarak geleceğe hazır, tamamen küresel bir akıllı telefon ile 5G dünyasına adım atıyoruz.”

HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas:

“Benzersiz cihazlar sunmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu nedenle, bu lansmanla birlikte bazı ilkleri duyurmak bize büyük heyecan veriyor. Qualcomm Snapdragon 765G modüler platformunun yardımıyla, maliyet, kullanılabilirlik ve geleceğe hazır tasarlanan dünyanın ilk gerçek küresel 5G Nokia akıllı telefonunu yarattık. Qualcomm 5G çözümü sadece 40’tan fazla farklı RF bileşeninin tek bir modülde bir arada sunmakla kalmadı, aynı zamanda Nokia 8.3 5G modelinin 600 hmz’den 3,8 GHz’e kadar en çok sayıda 5G Yeni Radyo bandına sahip olmasını da sağladı ve bu da cihazın gerçekten küresel ve geleceğe hazır bir cihaz olduğu anlamına geliyor. Google ile birlikte, etkileyici düzeyde erişilebilir bir Android (Go edition) Nokia 1.3’ü sunmayı başardık ve Camera Go ile birlikte sunulan ve Android 10’u (Go edition) kullanan ilk akıllı telefonu ortaya çıkardık. Yeni Nokia 5.3 dörtlü kamera ve Qualcomm Snapdragon 665 gibi güçlü özellikleri alıyor ve bunları daha da geniş bir hayran kitlesinin kullanımına sunuyor. Ve elbette inanılmaz popüler Originals ailemizi de göz ardı edemeyiz. İşte bu nedenle Nokia 5310’i geri getiriyoruz; bir daha asla duraksamamanız için.”

Nokia 8.3 5G

Dünyanın ilk küresel ve geleceğe hazır 5G Nokia akıllı telefonu olan Nokia 8.3 5G, tüm dünyada operatörlerin kullanıma sunmaya başladıkları bağımsız ve bağımsız olmayan 5G kombinasyonları desteği ile birlikte, birden fazla ve sürekli değişen 5G ağ dağıtımlarını destekleyecek şekilde tasarlandı. Qualcomm modüler platformunun parçası olarak, Qualcomm 5G RF Ön Uç modülünü kullanan ilk akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, 40’tan fazla farklı RF bileşenini tek bir modülde bir arada sunuyor ve bu da cihazı sadece küresel bir cihaz değil, aynı zamanda geleceğe ve 5G’deki bir sonraki adıma hazır bir cihaz haline getiriyor.

Nokia 8.3 5G ZEISS lenslere sahip güçlü PureView dörtlü kamera ile birlikte geliyor ve size istediğiniz her anı yakalamanıza olanak tanıyor. ZEISS Cinema çekim ve düzenleme uygulamasını ilk kez sahneye çıkaran ve çok düşük ışıkta bile video çekimi yapma olanağının yanı sıra OZO ses özelliğini de sunan Nokia 8.3 5G sınırlar olmadan yaratıcı olmak isteyenler için ideal bir telefon. Geleceğe hazır 5G için optimize edilen Nokia 8.3 5G, her zaman bir sonraki aşama için hazır olacak ve böylece daha fazla insanın, nereye giderlerse gitsinler, inanılmaz yüksek hızlarda veri akışı ve oyun deneyiminin keyfini çıkarabilecekleri anlamına geliyor.Fin köklerini devam ettiren Nokia 8.3 5G, doğrudan arktik gökyüzünden ilham alarak Kutup Gecesi renginde satışa sunuluyor.

Qualcomm Yönetim Kurulu Başkanı Cristiano Amon şunları söyledi:

“Qualcomm Snapdragon 765G Modüler Platformuyla ticari olarak lanse edilen ilk cihazlardan biri olan yeni 5G cihazlarında HMD Global’e destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu platformu 5G deneyimlerinin herkese ulaştırılmasına yardımcı olmak ve müşterilerimize pazara sunma süresi anlamında avantajlar sağlamak için geliştirdik. Bu platform, 5G ile entegre edilmiş dünyanın ilk duyurulan mobil platformu olmasının yanı sıra gelişmiş RF modülü ile gerçek küresel 5G çözümü sunuyor. Bu modüler yaklaşımı kullanan Nokia 5G cihazlar, ince bir tasarım ile tüm gün pil ömrü desteğini bir araya getiren mükemmel cihazlar olacak. Geleceğe baktığımızda, 5G teknolojisi ile yapılabilecekler gerçekten sınırsız… Dolayısıyla, Qualcomm ile HMD’nin 5G çağında birlikte başarabileceklerini düşünmek bizi heyecanlandırıyor.”

Nokia 5.3

Nokia akıllı telefonlara olağanüstü değer katacak bazı ilklere sahip Nokia 5.3 dörtlü kamera, en yeni Qualcomm Snapdragon 665 işlemci ve bu modelde görmeye alışılan iki günlük pil ömrü sunuyori. Yapay Zekâ destekli dörtlü kamera, nerede olursa olsun mükemmel fotoğrafı çekebilmenizi sağlıyor; gece modu sayesinde, ışığın yetersiz olduğu durumlarda bile. Geniş açılı ve makro lensler yakın çekim, geniş çekim ve manzara çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. Geniş 6,55 inçlik ekranıyla , Nokia 5.3 en sevdiğiniz dizilerin keyfini çıkarmanıza ve tüm gün oyun oynamanıza olanak tanıyor. Nokia 5.3 dayanıklı ama çarpıcı bir İskandinav tasarıma sahip, Android 10 ile birlikte geliyor ve özel bir düğme aracılığıyla Google Asistan’a hızlı erişim olanağı sunuyor.

Nokia 1.3

Nokia 1.3 modern teknolojiyi ve tamamen yeni Android 10 (Go edition) işletim sistemini daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir bir fiyata sunuyor. Bir akıllı telefona ilk kez Camera Go uygulamasını, düşük ışıkta Yapay Zeka görüntü füzyon teknolojisini, Gallery Go uygulamasını ve parlak HD+ uçtan uca ekranı getiren Nokia 1.3, ister iç mekan ister parlak dış mekan olsun, tüm detayları görmenizi sağlıyor. Android 10 (Go edition) işletim sistemi ile sunulan ilk akıllı telefon olan Nokia 1.3 daha yüksek hız, daha fazla güvenlik ve sizi eğlendirecek milyonlarca uygulamadan yararlanıyor. Ayrıca sürekli güncel kalan ve Android 11 (Go edition) için hazır olacak cihaz, her geçen gün daha da iyi olmaya devam edecek bir deneyim sunuyor.

Nokia 5310

Orijinal Nokia 5310 Xpress Music’in yeniden tasarlanmış hali Nokia 5310 ile birlikte bir MP3 çalari ve FM radyo geliyor. Ayrıca ön yüzde en sevdiğiniz şarkıların hareket halinde yanınızda olmasını sağlayan iki güçlü hoparlör yer alıyor. Nokia 5310 klasik tasarıma, çekici ve yepyeni bir boyut getirerek buna bir de günlerce bağlantıda kalmanızı sağlayan dayanıklı bir pil ekliyor.