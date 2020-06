GeForce Now’a 3 oyun daha geri dönerken 16 yeni oyun eklendi!

GeForce NOW üzerinden oyunu başlattığınız anda oynamaya başlayabilirsiniz ve bu da her zaman “GeForce NOW’da Oyuna Hazır” olmak anlamına geliyor. NVIDIA, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Bu hafta paylaşılan güncelleme Steam’de bu hafta yayınlanan cyberpunk temalı aksiyon oyunu Danger Scavenger ve 16 yeni oyunu içeriyor.

Ayrıca NVIDIA, Epic Game Store’un her hafta ücretsiz yayınladığı Stranger Things 3: The Game gibi oyunları da GeForce NOW’a eklemek için çalışıyor. Yeni eklenen oyunları kaçırmamak için NVIDIA’nın her perşembe yayınladığı güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Son olarak, daha önce sistemden ayrılan 3 oyun daha GeForce Now’a geri dönüyor. Bu oyunlar; theHunter: Call of the Wild, Torchlight II ve GhostRunner’ın demosu.

Perşembe günleri yayınlanan GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde: (Güncelleme Türkiye saatiyle 20.00’den itibaren aktif olacaktır.)

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar

Danger Scavenger (Steam’de yayınlanmasıyla aynı anda – 22.06)

Stranger Things 3: The Game (Epic Games Store - 25.06’da ücretsiz olacak)

Disco Elysium (Epic)

Farming Simulator 19 (Epic)

Just Cause 4 Reloaded (Epic)

Idle Big Devil

Spintires

SAMURAI SHODOWN NEOGEO COLLECTION (Epic)

Snake Pass

Surviving The Aftermath (Epic Games Store)

Tale of Wuxia: The Pre-Sequel

Tunshi Kongming Legends

Warhammer Underworlds Online

GeForce NOW’a geri dönen oyunlar: