Konuşamayanların Beyin Sinyalleri Sese Dönüştürülecek!

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Bilim insanlarının geliştirdikleri ve konuşma engelini ortadan kaldıracak olan bu cihaz; yapay zeka ile çalışıyor. Cihaz düşünceleri okuyor ve beyin sinyallerini sentetik bir sese çeviriyor. Yani aslında düşüncelerimizin bir ses yardımı ile ifade edilmesini sağlıyor.

Düşünceler nasıl sese çevrilecek?

Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirilen cihaz; bir implant sayesinde beyindeki sinyalleri algılıyor ve konuşmaya dönüştürüyor. Sinyaller, ses aygıtına iletiliyor ve suni bir ses oluşuyor. Yani konuşamayan insanlara bir ses yaratmış oluyor.

Cihaz çeşitli elektrotlar ve yapay zeka teknolojisi yardımı ile çalışıyor. Testleri devam eden cihaz halihazırda 5 gönüllü üzerinde denenmiş bile. Bu deneklerin beyinlerini çeşitli elektrotlar yerleştirilmiş ve birçok test cümlesi okutulmuş. Bu cümleleri okurlarken kaslar incelenmiş. Özellikle çene, dudak, gırtlak ve dildeki sesin sözcüklere dönüştürülmesini sağlayan kas ve beyin arasındaki ilişki kayda alınmış. Ardından da bu kas hareketleri, yapay zeka teknolojisi sayesinde, oluşturulan veri tabanıyla eşleştirilmiş. Bu sayede de beyin sinyallerinin sesli konuşmaya dönüştürülmesi sağlanmış. Sistemin test sonuçları doğruluk payının yaklaşık yüzde 70 olduğunu göstermiş. Elbette bu doğruluk seviyesi başlangıç için iyi olsa da, yükseltebilmek için testler sürüyor.

Düşünceleri konuşma sesine çeviren cihaz ve söz konusu teknolojinin özellikle MS, Epilepsi, Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklarda kullanılması hedefleniyor. Bu gibi nörolojik hastalıklara yakalanan ve konuşma yetisini kaybeden insanlara bir çözüm olması amaçlanıyor. Bunun dışında sadece konuşamayan değil konuşma bozukluğu olan insanların da iletişim kurmasını kolaylaştırması planlanıyor.

Söz konusu cihaz ilerleyen dönemde konuşamayanlar için sadece bir ses yaratmanın ötesine geçerek; kişinin duygularını da yansıtabilmesi üzerinde çalışılıyor. Sağlık alanında gelen bu gibi teknoloji haberleri birçok insanın hayatımda yeni bir umut yaratıyor. Bu cihazların geliştirerek herkes tarafından kullanılabilir hale getirilmesi ve ulaşılabilir olması ise heyecanla bekleniyor.