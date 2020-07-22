Unarc.dll Hatası Çözümü Nedir? Sorunu Gidermek İçin Öneriler

Genel olarak bilgisayar kullanıcıların karşısına çıkan hatalardan birisi de unarc.dll hatasıdır. Bu hatalar dosyaların zarar görmesinden kaynaklanabilir.



Unarc.dll Hatası Çözümü Nedir?



Unarc.dll hatası genellikle çoğu kullanıcının karşısına çıkmakta. Çoğunlukla dll dosyaların eksik veya zarar görmesinden kaynaklı bir hatadır. Dosyaların zarar görmesi sonucu unarc.dll hatası oluşmaktadır. Bu hata genellikle oyunların veya programların yüklenmesi sonucu oluşur. Bu oyun veya programlar yüklendikten sonra çalışma esnasında unarc.dll hatası ile karşılaşılır. Bunun çözümü oldukça kolaydır. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri yüklenecek olan dosyanın bilgisayar ile uyumlu olup olmadığına bakılmalıdır. Bilgisayar ile uyumlu olmaması halinde bilgisayar içerisinde hata düzeltilemez ve her seferinde hata vermeye devam eder.



Sorunu Gidermek İçin Öneriler



Unarc.dll hatası ile karşılaşan kullanıcılar çözümün nasıl yapılacağını bilemediği için program veya oyunu yükleyemez. Aslında bu hatanın çözümü oldukça basittir. Unarc.dll hatasının çözümü için yapılması gerekenlerden biri oyun ve dosyaların RAR dosyası içinde ise bu dosyadan çıkarılması gerekir. Bilgisayarın klasörüne girip sağ üst taraftaki arama kısmında system32 yazmaktadır. Bu klasöre tıklandıktan sonra linkteki unarc.dll dosyasını system32 klasörüne atılmalıdır. Bu işlemler bilgisayarlar 32 BİT ise uygulanmalıdır. Fakat bilgisayar 64 bit ise bilgisayar klasörüne girip sağ üst arama yerinde SysWOW64 yazılmalıdır. Ardından önümüze çıkan bu klasöre tıklayıp 64 BİT uyumlu olan unarc.dll dosyasını SysWOW64 klasörünün içine atılmalıdır. Yapılan bu işlemlerin ardından RAR'dan çıkarılan oyun ve program dosyalarını hata vermeden bilgisayarlara yüklemek mümkündür. Yapılan bu düzeltmelerin ardından hata veren oyun veya programların unarc.dll dosyasını yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.