Wi-Fi Alerjisine Dikkat!

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Kablosuz ağlar nasıl alerji yapıyor?

Evimizde, iş yerimizde, okulda; bilgisayarlarımız veya cep telefonlarımızla internete bağlanırken, sıklıkla kablosuz internet ağlarından faydalanıyoruz. Wi-Fi adını verdiğimiz bu kablosuz internet ağları parkları, bahçeleri hatta toplu taşıma araçlarını bile sarmış durumda. Artık her yerden kolayca internete bağlanabiliyoruz. Ancak internete erişimde yaşadığımız bu kolaylık bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, söz konusu kablosuz ağların insanları olumsuz etkilediğine dair yeni ipuçlarına ulaştı.

Kablosuz ağların, bireylerin birçoğunda alerjiye sebep olduğunu gösteren bazı semptomlar görüldü. Bu septomlar elektromanyetik aşırı duyarlılık sendromu yani EHS sendromunun belirtilerini içeriyor. Bu senrom, halk arasında Wi-Fi alerjisi olarak biliniyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte EHS sendromu da günümüz dünyasının yeni dijital çağ problemlerinden biri olmuş durumda.

Wi-Fi alerjisinin belirtileri neler?

Kablosuz ağların sağlığa zararları uzun yıllardır konuşuluyor. EHS sendromu da bu zararlardan yalnızca bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tespit edilen bu sendrom, bazı semptomlarla kendisini gösteriyor. Bu semptomlar arasında baş dönmesi, cilt tahrişi ve baş ağrısı gibi belirtiler bulunuyor.

Son 5 yılda bu senrom ile ilgili bazı örnekler yaşanmış. Örneğin 2015 yılında genç bir kızın EHS sendromundan dolayı şiddetli baş ağrıları çektiği ve bu duruma dayanamayıp intihar ettiği konuşulmuştu. Bunun dışında Fransa'da yaşayan 40 yaşlarındaki radyocu bir kadının da, mesleğinin sağlığında yarattığı zararlar sebebiyle erken emekli olduğu biliniyor. Bu örnekler dışında Wi-Fi alerjisinin olduğunu ve EHS sendromuna yakalandığını belirten pek çok kişi de mevcut.

Sözkonusu iddialar sebebiyle bir deney de yapılmış. EHS sendromu belirtileri veren kişilerin, maruz kaldığı kablosuz ağ sinyalleri azaltılmış. Böylece baş ağrısı ve baş dönmelerinin de azaldığı gözlemlenmiş. Testler bazı sonuçları gösterse se elbette henüz bu hastalığın teşhisi koyulmuş ve literature sokulmuş değil. Hatta bu sendromun sebebinin psikolojik olduğunu öne sürenler de var.

Ancak bilinen bir gerçek var ki teknoloji ilerleyip hayatımızı kolaylaştırırken; bir yandan da etrafımızı saran kablosuz ağlar ve bunlardan yayılan sinyaller sağlığımızı oldukça zarar veriyor. Bu sebeple zaman zaman bu sinyallerden uzaklaşarak, teknoloji diyeti yapmakta fayda var.