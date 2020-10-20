Zip Dosyası Nasıl Açılır? Hangi Programlar İle Zıp Dosyası Oluşturma İşlemi Yapılır?

Bilgisayar kullanımının artması ile birlikte hayatımıza girmiş terimlerden olan ZIP, bir dosyalama biçimi olmaktadır. Adını İngilizce olan zipper kelimesinden almış olan ve kelime anlamı olarak bakıldığı zaman zipper fermuar anlamına gelmektedir.

ZIP Dosyası Nedir?

Zip dosyaları, sıkıştırılmış ya da arşivlenmiş olan çeşitli dosyaların uzantısı olarak kabul edilmektedir. Çeşitli kullanım alanlarına sahip olup günümüzde internet üzerinden yapılan paylaşımlarda kullanılmaktadır. Bu sebep ile zip dosyalama işlemi oldukça önemli bir yere sahiptir.

ZIP Dosyası Nasıl Açılır?

Zip dosyası yazılımı Windows’a dahil edilmiş olup dosyaların zip (sıkıştırma) yapmak için herhangi bir şey indirmem ya da yüklemek gerekmez. Bir seferde çok sayıda dosyaların aktarımı için önce dosyaları ziplemeniz önerilir. Böylece aktarım daha da kolay, hızlı ve güvenli hale gelir. Windows’da zip açmak için: Arşiv dosyası seçilir ve tümünü Ayıkla’ya tıklanır. Bir klasördeki bütün dosyaları seçmek amacıyla CTRL+A tuşlarına basabilirsiniz. Klasördeki farklı dosyaları seçmek için, CTRL tuşuna basılı tutup istenilen dosyalara tıklanır. Sıkıştırılmış klasöre tıklayıp yeni arşiv dizinde oluşturulacaktır.

Hangi Programlar ile ZIP Dosyası Oluşturma İşlemi Yapılır?

Zip dosyalarını açmak ya da dosyalarınızı Zip dosyası sıkıştırmak için Windows ME ile üzeri işletim sistemine sahipseniz; program indirmeden bu işlemi uygulayabilirsiniz.

Dosyaları Zip dosyası yapmak için ilgili dosyanızı seçmeniz gerekmektedir. Öncelikli olarak ilgili dosyalar seçilir. Ardından dosya ya da dosyaları seçtikten sonra ilgili dosyalarının üzerine ”SAĞ TIK” yapılır ve karşınıza çıkan pencereden ”GÖNDER” seçeneğinin üzerine basılır. Daha sonra da GÖNDER seçeneği üzerine geldiğiniz zaman yan pencere şeklinde açılacak olan bölümden sağ taraftaki SIKIŞTIRILMIŞ KLASÖR yazan seçeneğe tıklayın.

Bu işlemin ardından da klasör bu ilgili işlemi uyguladığınız alanda yani masaüstü ya da ilgili klasör gibi alanlarda karşınıza çıkacaktır. Bu zip işlemi oldukça kadar kolay, basit ve de hızlı yapılan bir işlemdir. Sıkıştırmak istenilen dosya ya da dosyalar bu işlem sonrasında artık Zip dosyası haline gelmiş olur. Zip dosyası haline gelen dosyaya da kullanıcı kişi dilediği ismi verebilir. İşlem sonunda işlemin uygulanmış olduğu ilgili dosyalar yerli yerinde duracaktır. Bu nedenden dolayı zip dosyası sistemi oldukça sağlıklı bir kullanışa sahip olan bir dosyalama sistemidir.