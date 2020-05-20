Karnesiz kapanış, törensiz mezuniyet

2019-2020 öğretim yılı resmen sona erdi!

Eğer şartlar elverirse, yeni öğretim yılı eylülde başlayacak.

LGS, YKS, KPSS ve benzeri sınavlara yönelik yeni bir açıklama yok.

EBA ile uzaktan eğitim devam edecek!

Peki ya karneler ve diploma törenleri?

Onlar ya hep içimizde bir ukde olarak kalacak ya da sonraki günler ne gösterir bilinmez, belki de karneler internetle gönderilir, törenler de gecikmeli olarak yapılır.

Erken tatil

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okulların kapanmasına yönelik açıklaması şöyle:

“Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek.”

Doğru olan yapıldı, devam zorunluluğu olmayan iki haftalık bir eğitim için riske girmeye değmezdi!

Peki, televizyonlarda EBA üzerinden yapılan uzaktan eğitim ne olacak?..

İşte bu konudaki bir başka açıklama:

“Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız...”

Herkesin sınıf geçtiği açıklandıktan sonra EBA’ya olan ilgi iyice azalmıştı. Bundan sonraki seyri ne olur, hep birlikte göreceğiz.

Öğrencileri yıllarca nota ve puana göre şartlandırdıktan sonra, hadi şimdi öğrenmek için EBA’yı izleyin demek sanki göle maya çalmak gibi bir şey. Umarız, yüksek katılım olur!..

Cevapsız sorular?

Üniversitelerle ilgili kararlar YÖK ve kendileri tarafından alınacak. Görünen o ki YÖK ve üniversitelerden bugün ya da hafta içerisinde önemli açıklamalar gelebilir. Gelmeli de, çünkü, öğrenim ücretleri, yurtlar, mezuniyet koşulları gibi cevap bekleyen çok sayıda soru var!..

MEB’e yöneltilen sorulardan bazıları da şöyle:

- Özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik öğretim kurumları konusunda yeni bir açıklama neden yok?

- Öğretmenlere yönelik seminerler devam edecek mi?

- Özel okulların ücret iadesi nasıl ve ne zaman gerçekleşecek?

- 18 Mart’ta atamaları yapılan öğretmenlere yönelik bir takvim açıklanacak mı?

- Artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kadro sağlanacak mı?

- Özel öğretim kurumları (dershaneler, kurslar, etüt merkezleri) de bu tedbirler kapsamında dönemi bitirmiş mi oldu? Bunu nasıl yorumlayacağız?..

Sınavlar?

Bilim Kurulu, giriş sınavlarına yönelik olarak hâlâ bir açıklama yapmadı ama MEB ve ÖSYM sınavlar açıklanan tarihlerde yapılacak gibi ön hazırlık yapıyor.

Hangi sınıfta, kaç öğrenci sınava girebilir, gözetmen olarak hangi sınava, kimler girecek konusunda yoğun bir süreç yaşanıyor. Benzer çalışmalar 1 Haziran için de yapılmıştı, hiç gerek kalmadı!..

Sınav gözetmenliğine yeterli başvuru olmadığı için zorunlu görevlendirme yapılıyormuş!

Öğretmenlerden buna itiraz var! Bu arada en çok dile getirilen görüş, korona öncesi belirlenen sınav merkezlerinin, isteğe bağlı olarak değiştirilmesine olanak sağlanması!..

Şimdi tüm dikkatler Bilim Kurulu’nda. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başta sınavlar olmak üzere her konuda, en doğru kararı vereceklerinden kuşkumuz yok.

Özetin özeti: Bin yılda bir yaşanan böylesi küresel felaketler bu nesle denk geldi. Evet, çok büyük fırsatlar kaçtı ama daha büyüklerini yakalama şansı her zaman için var. Umudumuzu asla yitirmeyelim...