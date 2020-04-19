Uçak ve plaj ücretleri?..

Seyahat ve turizm sektöründe çok şey değişecek ama sanki en maliyetli ve en sancılı olanı ulaşım, plaj, eğlence sektöründe gerçekleşecek...

Uçaklarda koltuk aralıkları daraldıkça daralmayacak tam aksine aradaki açıklık ne kadar fazlaysa o kadar ilgi görecek.

Kimi boş koltuk bırakacak kimi de business koltuklarda olduğu gibi aradaki koltuğu kaldıracak. Havaalanlarına girişten itibaren başta ateş olmak üzere sağlık kontrolleri artacak, uçaktakilerin sağlığını riske atacak her şeyden uzak durulacak.

Bu süreçte, bazı ülkeler, koltuklar arasına mikrop geçirgenliği olmayan şeffaf tüller asarsa, hiç şaşırtıcı olmaz! Yoksa müthiş yolcu kaybederler!..

Bodrum plajları!

Plajlar için ise çok yaratıcı çözümler üretilmek zorunda. Özellikle tıkış tıkış durumdaki Bodrum plajlarında, denize girmek cesaret gerektirecek.

Alanlar geniş olsa, lüks konumdaki kabin modeline geçilebilir ama metrekareye üç kişinin düştüğü plaj ve eğlence merkezlerinde, halk sağlığı için olmazsa olmaz kurallar şart olacaktır. Yoksa, ciddi sorunlar yaşanabilir!..

Her şey dahil sistemi ve yüzlerce kişilik yemek salonları, artık tarih olmasa da sosyal mesafeyi koruma çerçevesinde, yeniden şekillenecektir. Şekillenmeli de. Yoksa yemek yemek, keyiften çok eziyet haline gelebilir.

El değmeyi, tümüyle ortadan kaldıracak, ayrıntılar çok iyi düşünülmeli ve odalar için düşünülen ve gerçekleştirilen hijyen koşullarının çok daha fazlası, lokantalar için de düşünülmelidir.

En azından bu yaz sezonu için damak tadı kadar, bağışıklık sistemini güçlendirici menülere ağırlık verilmesi, tatil yeri seçiminde, önemli bir seçenek haline gelecektir.

Ortak alanlar

Tatil köyü ya da otellerde, başta havuz ve spa benzeri ortak kullanım alanları için nasıl bir düzenleme düşünülüyor bilmiyoruz. Dezenfekte olayı abartılmadan, daha sağlıklı bir ortam nasıl sağlanır, buna kafa yormak gerekir...

Biz henüz sezona girmedik ama dünyanın dört bir yanında sezonu çoktan açan ya da her daim sezonda olan ülkeler ne yapıyor, yakından izlemek gerekir. Tıpkı, korona tedavisi konusunda yapılan yakın takip gibi!

Neden? Çünkü turizm, bizim için çok önemli. Sadece cari açık ve sektörün devamlılığı açısından değil, en az 40 farklı alana destek sağladığı için ivme kaybetmemeli!

Maliyetler, kesin artacak ve bu tümüyle, tatilcilere yansıtılırsa, zaten kararsız olanları, kolayca vazgeçirecektir!..

Peki, ilgili Bakanlık ve sektör temsilcileri bütün bunların farkında mı?

Sağlık Bakanlığı ve sağlık sektörünün gösterdiği performansı, fedakarlığı ve mücadeleyi onlar da gösterecekler mi?

Umarız gösterirler, yoksa, faturası, hepimiz için çok ağır olur!..