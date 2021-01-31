Akalın’dan Ongun’a videolu misilleme

Twitter’da yazdıkları ve paylaştıklarıyla gündem olmayı başaran Demet Akalın, her seferinde sosyal medya kullanıcılarının diline düşmesine rağmen huyundan vazgeçmiyor.









Şarkıcı, hakkında yazılanları dikkate mi almıyor yoksa rahmetli Zeki Müren’in “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözünü hayat felsefesi mi yaptı, bilmiyorum, ama gördüğüm şu:

Akalın Twitter’da ne paylaşırsa paylaşsın onu infaz etmeye hazır bir kitle var.

Üzerinde” İstanbul Nişantaşı Metro 28.01.2021 Saat 15.00” yazan bir fotoğrafı “Yorumsuz” notuyla paylaşan Akalın’a yanıt İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun’dan geldi. Ongun, sosyal medyada, “O fotoğraf İstanbul’dan değil, Madrid’den, bilginize” yazınca olanlar oldu.

Akalın’dan nefret edenler şarkıcıyla birlikte takipçilerini de aşağılamaya başladı.









140 bin takipçili bir hesap, “Demet Akalın’ı takip eden tam 6.7 milyon g. zekâlı var”, bir başkası, “Aha azalmışlar. 2018’de sayıları 26.3 milyondu, nesilleri tükeniyor galiba” diye yazdı.

Kendi gibi düşünmeyen, sevmedikleri partiye oy veren ve Akalın’ı takip eden herkese “g. zekâlı” diyenlere şarkıcının son videosu “kapak” oldu!

Nişantaşı diye paylaştığı fotoğraf Madrid metrosu çıkan şarkıcı, bu kez Cevizlibağ’da metrobüs yolcularının iç içe olduğu videoyu yayınladı.

“O fotoğraf Nişantaşı’ndan değil Madrid’den” diyerek Akalın’ı sobeleyen Ongun, şarkıcının videolu misillemesine bakalım yanıt verecek mi?

‘Kültür Elçisi’ Nusret nasıl ‘Büyükelçi’ oldu?



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’yi yurt dışında tanıtacak 19 Türk şef seçti. Türkiye’nin yeni kültür elçilerinden biri olan Nusret Gökçe, Instagram’ında bir şehrin üzerindeki helikopterden çekilen fotoğrafını paylaştı.

Konum olarak Nusret’in Dubai’yi gösterdiği paylaşıma yazdığı tek Türkçe sözcük ilginç.

Ondan önce sosyal medyasında “Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Nusret’i tanıtıyor dünya çapında” diyerek bir video paylaşan Nusret, helikopterden çekilen fotoğrafın altına Türkçe sadece ‘Büyükelçi’ yazdı.

Nusret Gökçe, “Kültür Elçiliği”nden hangi ara “Büyük-elçi”liğe terfi etti, hangi ülke ve şehirde yapıyor bu görevi?

Yazmadığı için öğrenemedim!



Özcan Deniz’e reyting şoku

Özcan Deniz ile İrem Helvacıoğlu’nun başrolünü paylaştığı “Seni Çok Bekledim”in ilk bölümü Star TV’ye reyting şoku yaşattı. Hafta içinde de yazmıştım, ayrıldığı eşi Feyza Aktan’a kendisi, abisi ve kız kardeşinin yaptıklarının Özcan Deniz’e seyirci kaybettirme riski doğurduğunu.

Birlikte ilk fotoğrafları yayınlandığında Özcan Deniz’le İrem Helvacıoğlu’nun ideal bir çift olmadığını yazanlar, Feyza Aktan’a yapılanı haksızlık olarak görenler diziyi izlemedi.









Son dönemde yaptıklarıyla kadınları üzen her erkek yıldızın başına geleni Özcan Deniz’in de yaşaması kaçınılmazdı.

İlk bölümü 3.45, reytingle “Total”de 16’ncı, 3.30’la AB’de 8’inci olan bir dizinin ekran ömrü uzun olmaz.



TRT’nin 53. yılı için özel yayın



TRT, 53. yıl dönümünü 1 Şubat Pazartesi akşamı özel bir programla kutlayacak. “Uyanış: Büyük Selçuklu”nun öncesinde başlayacak özel yayında, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT 1’in tüm dizi setlerine canlı bağlantı yapacak. Engin Altan Düzyatan’ın sunacağı program, “Gönül Dağı”nın Eskişehir Sivrihisar’daki setine bağlanarak başlayacak. Dizinin başrol oyuncuları, yapımcı ve yönetmenle TRT’nin 53. yılına özel mesajlar alınacak. Programda daha sonra TRT’nin diğer dizileri “Masumlar Apartmanı”, “Uyanış: Büyük Selçuklu”, “Payitaht: Abdülhamid”, “Benim Adım Melek”le “Tozkoparan İskender” ve “Tövbeler Olsun”un setlerine bağlanılacak.



GÜNÜN SÖZÜ



“Bazı insanları sebepsiz seversin. Bazılarına bin sebep arar, yine sevemezsin.” (Neyzen Tevfik)