2020’NİN İLKBAHAR-YAZ KODLARI

Her yıl olduğu gibi, bu sezon da Milano Moda Haftası’nı sizler için yerinde takip ettim...

Prada

İlk gün Prada defilesiyle başladı. Marka yine çok zengin bir koleksiyonla karşımızdaydı. Farklı formlar, dokular, kumaşlar ve renkler bir arada kullanılıyordu. Farklı dönemlerden izler kendini gösteriyordu. 60’ların esintileri, 40’ların etek-ceket takımları, en modern şekilde karşımıza çıkıyordu. Uçuş uçuş elbiseler, saç aksesuarları, büyük gözlükler ve kolyeler adeta bir büst etkisi yaratıyordu. Güçlü aksesuarlar her sezon olduğu gibi yine öne çıkıyordu. Silindir şeklindeki çantalar ve sandaletler dikkat çeken aksesuarların başında geliyordu. Farklı renkteki seramik işçiliğiyle döşenmiş defile alanı ve turuncu renkteki parçalar favori detaylarımdandı.

MaxMara

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sezon da MaxMar,a tam bir kadın gücüne ev sahipliği yapıyordu. Kaia Gerger, Bella Hadid ve Gigi Hadid defileye damga vurdu. Üçünün aynı anda podyuma çıkması, yine modellerin toplu yürümesi kadın gücünü en eğlenceli ve stil sahibi şekilde yansıtıyordu. Bebek tonlarındaki pembeler, maviler, sarılar, bermuda pantolonlar, militer detaylar ve deriler, en güçlü ama bir o kadar da kadınsı şekilde karşımızdaydı! Son derece giyilebilen parçaların yer aldığı koleksiyon, önümüzdeki sezonun en trend koleksiyonlarının başında geliyor olacak...

Sportmax

Milano Moda Haftası’nın benim için son defilesi Sportmax; bütün rahatlığı ve cool’luğu ile yine karşımızdaydı. Defile alanındaki atmosfer, bize bir yelkenlideymişiz hissi yarattı. Modellerin yürüyüşü ve müzik son derece dingin bir hava sunuyordu... Nude tonların, uçuk pembelerin etkisindeki katmanlı, yani üst üste giyilmiş bir styling ile karşımıza çıkan görünümleri çok sevdim. İkonik Sportmax mavi ve lacivertleri yine en havalı şekilde sergileniyordu. Gri triko parçaların rahatlığı, taba deri parçaların neredeyse tüm look’larda karşımıza çıkan ince detaylarını, şapkaları ve de güneş gözlüklerini çok beğendim. Genel olarak koleksiyon ve özellikle aksesuarlar, önümüzdeki sezonun hit parçaları arasında yer alacak.

Fendi

Fendi’de bu sezon hakim olan ‘fresh enerji’, defilenin ilk anından itibaren sizi içine alıyordu. Saç ve makyajın genç, dinamik ruhunu, pembelerin ağırlıkta olduğu parçaları, çiçek desenli detayları, taba ile toprak tonlarının hakimiyetindeki parçaları ve elbette her sezon adeta birer sanat eseri gibi özel bir işçilikle tasarlanan aksesuarları çok beğendim. Kemik küpeler, büyük güneş gözlükleri, ‘Fendi’ harflerinden oluşan güneş gözlüğü ipleri, kolye olarak da kullanılabilen mini çantalar da favori detaylarım arasındaydı...