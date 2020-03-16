Korona günlerinde sanat

Şu sıralar Marquez’in “Kolera Günlerinde Aşk”ından Korona’lı sözcük oyunu türetmezsek olmuyor malum. “Zor zamanlarda ilk vazgeçeceğimiz ve aklımıza son gelecek şey sanattır” diye düşünenler de sanırım evde kapalı ve mümkün olduğunca az insanlar görüşerek geçirdikleri zaman uzadıkça sanatın akıl sağlığımız için öneminin fark etmeye başladılar.

Evet, şu sıralar fiziksel olarak yan yana gelmemiz iyi değil, o yüzden konserler, tiyatro oyunları, gösterime girecek filmler, açılışlar, toplantılar ertelendi. Öte yandan dil, din, milliyet, sınıf, mezhep, hiçbir şey ayırt etmeden hepimizi tehdit eden bir salgına karşı karantinadaki İtalya’da insanların birbirine uzaktan bakan balkonlardan birlikte söylediği şarkılar en çok paylaşılan videolardan. Kabul etmemiz gerek, makarna, sabun, kolonya evet ama ruhumuza da iyi bakmak zorundayız. Kitaplar, televizyonda izleyebileceğimiz filmler, diziler en yakın dostlarımız şu sıralar. Sosyal medya ise belki en işlevli ve faydalı dönemini yaşıyor. Sanat bize oradan ulaşıp “yalnız değiliz, hepimiz hala bir aradayız” diyebiliyor çünkü.

Bakın Berlin Filarmoni kapalı ama dijital arşivini 31 Mart’a kadar herkese açmış durumda. “Sadece sizin için çalıyoruz” sloganıyla çağrıda bulunuyorlar. Bütün yapmamız gereken digitalconcerthall.com adresine girip ücretsiz hesap oluşturarak BERLINPHIL kodunu girmek. Sonra önünüzde koca bir dünya açılıyor. Seyircisiz gerçekleştirilen, üstelik Sir Simon Rattle tarafından yönetilen canlı konserler dâhil.

St. Petersburg’un şahane müzesi Hermitage’a Youtube kanalından 5 saat 19 dakika süren bir tur yapıp 45 galeriyi, 588 başyapıtı oturduğunuz yerden görebiliyorsunuz. Ayrıca Paris’teki Louvre’dan Madrid Prado’ya, Roma’daki Vatikan’dan British Museum’a pek çok önemli müzenin evinden çıkamayanlar için online turları mevcut.

Bizde neler olmakta? Takip edebildiğim kadarıyla ünlü kemancımız Cihat Aşkın, bu pazar instagram tv üzerinden canlı bir “dayanışma konseri” verdi. Piyanist Gülsin Onay takipçilerine canlı yayında hangi besteciyi seslendirmesini istediklerini sorduğuna göre yakında onu da izleyebileceğiz. Haluk Levent pazar günü konser iptalleri nedeniyle üzülen dinleyicilerine twitter hesabından canlı şarkılar söyleyeceğini müjdeledi.

Muhtemelen devamı gelecektir. Hatta bunun makul fiyata satılacak biletlerle izlenecek ücretli etkinliklere dönüştürülmesi de fena olmaz. Hem evimizden çıkıp kalabalıklara girmeden konser dinlemiş, oyun izlemiş oluruz hem de iki taraflı bir dayanışmadan söz edebiliriz o zaman. Çünkü malumunuz, o konserleri, oyunları iptal edilen insanlar da sizin bizim gibi ev geçindiriyor, onlar da makarna, nohut, mercimek alıyor ve bunlar karşılığında para veriyorlar. Ve evet, o paraları da oyunlarından, konserlerinden kazanıyorlar. Biz hayatımızı idame ettirmek için çalışmak zorundaymışız da müzisyenler, oyuncular hobi olarak, bizi eğlendirmek için sahneye çıkıyormuş, aslında gökten gelen bitmeyen bir para kaynakları varmış gibi davranmamız saçma oluyor. Dayanışmaysa hepimize lazım.