Aykut’a anlamlı hediye

“Tanımayanlar ‘ünlülerin arkadaşı’ deyip geçiyor, sanki hayatta yaptığı en önemli şey buymuş gibi.

Oysa fotoğrafları ve videolarıyla çok şey anlattı hepimize.

En son Paris’te Louvre’da bir video eseri sergilendiğinde ne kadar mutluydu.

Çok zamansız, çok erken bir kayıp.

Her zaman olduğu gibi neşeli hatırlanacak hep.

Ve tabii ne kadar çok kişinin hayatına dokunmuş olduğu hiç unutulmayacak.” demiştik geçen Haziran’da Aykut Cömert’i kaybettiğimizde.

Şimdi ise Aykut’un doğum gününü sanatçı dostları onun için bir hediye hazırlayarak kutladı.

Kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen Aykut’un kaleme alıp çekme şansı bulamadığı senaryoları 5 yönetmen Ali Bilgin, Ali Yorgancıoğlu, Hilal Saral, Murathan Özbek ve Pelin Kaçar yorumladı.

Bu 5 farklı video çalışmasının sunulduğu serginin açılışı önceki gün Kethuda Hamamı’ndaydı.

Mert Fırat, Belçim Bilgin, Tuba Ünsal, Melisa Sözen ve Harun Tekin de katılanlar arasındaydı.

Bu özel sergi bugün itibariyle Maslak’ta Galeri Siyah Beyaz’da randevu ile ziyaret edilebilecek.

Çalışmalarında beden, cinsiyet, kimlik çatışması, kültür, güzellik miti ve kusursuzluk gibi konuları işleyen, işleriyle hep soru soran ve düşündüren Aykut’un düşlerini 5 farklı yönetmenin gözünden izlemek için bu sergiyi kaçırmamakta fayda var

Aykut Cömert kimdir?

1982 yılında Ankara’da doğdu.

İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında kısa filmler çekti, fotoğraf ve videolarıyla çeşitli karma sergilerde yer aldı.

2009 yılında Türkiye’de hazin bir şekilde öldürülen, İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca anısına çekilen videonun yönetmenliğini gerçekleştirdi.

2011 yılında Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin Türkiye’deki kültür ve tarih buluşmasını konu alan iki uzun metraj belgeselin yönetmenliğini yaptı.

Mardin Film Festivali ve Uluslararası Boğaziçi Film Festivali gibi etkinliklerde izleyiciye sunduğu video, belgesel ve atölyeleriyle beğeni topladı.

Tophane-¬Amire’de gerçekleşen kişisel sergisinde “100-¬videosuyla, 2014 yılında Türk Sinemasının 100 Yılı’na göndermeler yaptı.

“Bebek”, “Künye”, “Saç” adlı videolarını “One Night Art / Bir Ara Bir Haber” başlıklı sergiyle Sumahan’da sanatseverlerle buluşturdu.

Contemporary Istanbul 2015’te “Çarşaf” ve “Bebek” işleriyle Galeri Siyah Beyaz’ın standında yer almasının hemen ardından 2016 yılında kimlik, cinsiyet, gelenek, kusursuzluk ve toplumda kadının yerine vurgu yapan kişisel sergisi “Kapalı Kapak”, Galeri Siyah Beyaz ve İstanbul 74 ortaklığıyla Ankara ve İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

Contemporary Istanbul 2016ve 2017’de “Kefen” ve “Halı” işleriyle dikkat çekti. 2018’de Galeri Siyah Beyaz ile birlikte 4. Uluslararası Mardin Bienali’yle eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği“1470km”sergisi büyük ses getirdi.

2018 Temmuz ayında Cannes’da ilki gerçekleşen Uluslararası Art3f Fuarı’nda işleri sergilendi.

2019 yılında Galeri Siyah Beyaz 35. Yıl Grup Sergisi “35x35”e “Söz Uçar, Hasar Kalır” adlı videosuyla katıldı, aynı yıl “Bebek”, “Kefen” ve “Çarşaf” adlı çalışmalarını Uluslararası Art3f Paris Fuarı’nda sergiledi.

Kurala bir tek Kate mi uydu?

Pazar akşamı Miami’de Super Bowl çılgınlığı yaşanırken Londra’da BAFTA ödülleri sahiplerini buluyordu.

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi, bu yılki ödül töreninde iklim krizine dikkat çekmek ve karbon izini azaltmak amacıyla davetlilerden sürdürülebilirlik temasına sadık kalmalarını rica etmişti.

Ya daha önce giydikleri kıyafetleri yeniden giymelerini ya da satın almak yerine elbise kiralamalarını istemişti.

Elbette, törene katılan ünlü isimler giydikleri her elbiseyi satın almıyor ve büyük moda evleriyle yapılan anlaşmalar sonucunda kırmızı halıda bu elbiselerle boy gösteriyor.

Yine de törende sanki BAFTA’nın kuralına tek uyan Cambridge Düşesi Kate oldu.

Bundan tam 8 yıl önce bir yurtdışı gezisinde giydiği Alexander McQueen tasarımı elbiseyle katıldı törene.

Her ne kadar iyi niyetli olsa da, keşke gardırobundan daha zamana ve yaşına uygun bir kıyafet seçseydi…